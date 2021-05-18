最後平貨！居屋曉麗苑未補價售500萬元

未補價第二市場居屋仍有平貨，觀塘居屋曉麗苑三房單位，同類市場僅售500萬元，呎價不足8,000元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣海灣華庭低層D室，實用面積約279方呎，兩房間隔，望樓景，今年1月底開始放盤，原叫價525萬元，經議價後減價13萬元或約2.5%，至近日以512萬元沽出，實用呎價約18,351元，新買家在網上留意放盤，睇樓一次，即時還價成交。

●西灣河鯉景灣安翠閣中層A室，實用面積540方呎，套三房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價18,519元，新買家屬於用家，見用同區兩房物業價錢，呎夠購入套三房單位，即入市自用。

●北角珊瑚閣B座中層3室，實用面積877方呎，三房連工人房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,650萬元承接，實用呎價約18,814元，原業主於2005年4月以485萬元購入自住，持貨16年至今沽出，帳面獲利1,165萬元，單位期內升值約2.4倍。

●北角寶馬山花園7座低層A室，實用面積845方呎，套三房間隔，以1,976萬元易手，實用呎價23,385元，新買家屬於外區換樓客，原業主於2015年3月以1,508萬元買入，持貨6年帳面獲利468萬元，單位升值約31%。

●大坑上林1座低層C室，實用面積788方呎，套三房間隔，設儲物房，以月租40,500元成交，實用呎租約51.4元，業主於2010年12月以約1,360萬元購入，若以目前租金計算，回報率約3.6厘。

●大坑雍藝軒低層B室，實用面積450方呎，兩房間隔，獲區外首置客以約950萬元承接，實用呎價約21,111元，原業主於2016年10月購入上述單位投資，當時作價740萬元，持貨逾4年至今沽售，帳面獲利210萬元，單位期內升值約28%。

●堅尼地城泓都1座低層A室，實用面積651方呎，套三房間隔，享全海景，以1,540萬元易手，實用呎價23,656元，新買家屬於用家，原業主於2010年8月以810萬元買入，持貨11年帳面獲利730萬元，單位升值約90%。

－－－－－－

九龍區

●觀塘居屋曉麗苑曉安閣中層16室，實用面積約647方呎，三房間隔，望樓景，近日獲綠表人士於未補價第二市場以500萬元承接自用，實用呎價約7,728元，原業主於1997年4月以約137.81萬元購入，現轉手帳面獲利約362.19萬元，物業升值約2.6倍。

●將軍澳夾屋旭輝臺1座高層F室，實用面積639方呎，套三房間隔，望市景，去年10月放盤，原開價860萬元，累減82萬元，減幅9.5%，獲區內買家在自由市場以778萬元承接，實用呎價約12,175元。

●將軍澳海天晉6B座高層G室，實用面積約598方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，放盤約一個月，原先叫價1,250萬元，經議價後減價30萬元或約2.4%，最後以1,220萬元成交，實用呎價約20,401元，目前屋苑放盤量約有70個，叫價由760萬元起。

●將軍澳THE PARKSIDE5月暫錄約2宗買賣，其中2A座中層C室，實用面積510方呎，兩房間隔，議價後以980萬元成交，實用呎價19,216元，原業主於2014年12月以550萬元入市，持貨逾6年帳面可獲利430萬元，單位升值約78%。

●將軍澳新都城2期11座中層G室，實用面積363方呎，兩房間隔，望山景，原業主移民馬來西亞放盤，吸引一直於屯門區居住換樓客承接，成交價718萬元，實用呎價約19,780元。

●啟德1號(I)第2座低層D室，一房間隔，實用面積約368方呎，以約16,000元放租1個月，吸引外區客洽詢，議價後減價700元，以15,300元租出，實用呎租約41.6元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租，業主於2021年2月以約785萬元購入。

●紅磡環海．東岸1A座高層C室，望海景，一房間隔，實用面積約285方呎，以680萬元放盤3個月後獲外區客接洽，議價後減價25萬元，以約655萬元成交，實用呎價約22,982元，新買家為首置客，睇樓1次即入市，原業主於2015年10月以約605.8萬元購入，轉售帳面賺約49.2萬元，物業升值約8.1%。

●大角咀港灣豪庭6座高層H室，望內園景，兩房間隔，實用面積約326方呎，以690萬元放盤7個月後，獲同區客接洽，議價後減價12萬元，以約678萬元成交，實用呎價約20,798元，新買家為家庭客，由於單位有租客居住，不開放睇樓，在「無睇樓」情況下入市。

●九龍站凱旋門映月閣低層C室，實用面積約419方呎，一房間隔，外望內園景觀，近日獲買家以1,388萬元承接，實用呎價約33,126元，原業主在2008年5月以約850萬元買入，持貨近13年帳面獲利約538萬元，賺價約63.3%。

●奧運站帝柏海灣3座中層A室，實用面積674方呎，套三房間隔，望樓景，以1,510萬元成交，實用呎價約22,404元，原業主於2016年3月以1,060萬元購入，持貨5年至今沽售，帳面獲利450萬元離場，單位期內升值約42%。

●奧運站帝柏海灣2座低層D室，實用面積743方呎，套三房連工人房間隔，望海景，吸引換樓客承接，單位原先叫價1,880萬元，經商議後調減70萬或3.7%，成交價1,810萬元，實用呎價約24,361元。

●長沙灣昇悅居5月暫錄約11宗買賣，平均實用呎價約18,563元，屋苑1座中層A室，實用面積512方呎，兩房間隔，享市景，上月底開價980萬元，本月初調整至960萬元即獲洽購，現以950萬元成交，實用呎價約18,555元。

●長沙灣星匯居1座低層單位，實用面積約713方呎，套三房連儲物室間隔，望池景，附平台，放盤約兩個月，原叫價1,300萬元，經議價後減價50萬元或約3.8%，至近日以1,250萬元沽出，實用呎價約17,532元。

－－－－－－

新界區

●西貢綠怡花園4座低層戶，實用面積842方呎，三房連儲物室間隔，望園景，以1,220萬元連車位成交，實用呎價約14,489元，原業主早於1992年6月購入，當時作價415萬元，持貨29年轉售帳面獲利805萬元，單位期內升值近2倍。

●馬鞍山新港城P座低層5室，實用面積361方呎，兩房間隔，開價630萬元，放盤3星期，調整至600萬元獲買家承接，減價30萬或減幅4.8%，實用呎價約16,621元，原業主於2018年4月以542萬元購入，持貨3年滿SSD至今沽售，帳面獲利58萬元，單位升值近11%。

●馬鞍山新港城Q座低層2室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望內園景，近日以560萬元沽出，實用呎價約16,617元，原業主於1997年5月，以約238萬元購入，持貨24年轉手帳面獲利約322萬元，物業升值約1.4倍，屋苑5月累錄約11宗二手買賣，平均實用呎價約17,667元。

●沙田濱景花園4座低層H室，實用面積644方呎，套三房間隔，放盤5個月，原先叫價890萬元，終獲買家以880萬元沽出，減價10萬，減幅1.1%，實用呎價13,665元。

●沙田碧濤花園3期翠柏閣低層C室，實用面積871方呎，三房兩廳間隔，望河景，原先開價1,238萬元連車位，放盤9個月，終獲買家以935萬元不連車位承接，減價303萬元，減幅約24.5%，實用呎價約10,735元。

●粉嶺榮輝中心3座高層G室，實用面積570方呎，三房兩廳間隔，最初開價438萬元，議價後以415萬元獲承接，實用呎價約7,281元，新買家為用家，原業主早於1995年以99.88萬元購入單位，持貨26年帳面獲利315.12萬元離場，單位升值逾3.1倍。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座中層A室，實用面積443方呎，兩房間隔，叫價828萬元，反價2萬元，以830萬元沽出，實用呎價約18,736元，新買家為首次置業，睇樓數天火速承接，原業主則於2018年1月以685萬元買入，持貨3年，帳面獲利145萬元，期內升值約21%。

●天水圍栢慧豪園5月暫錄約10宗租賃成交，平均實用呎租約25元，該盤3座高層A室，實用面積494方呎，兩房間隔，月租叫價13,500元，放匙當日火速獲租客洽租，業主亦肯減價，單位極速以12,300元租出，實用呎租約25元。

●屯門居屋兆禧苑D座低層4室，實用面積363方呎，放盤僅5日便獲區外投資客垂青，遂便決定「即睇即買」，在自由市場以432萬元購入上址作長線投資收租之用，實用呎價約11,901元，以現時市值租金大約10,000元，租金回報率達2.8厘。

●屯門豐景園1座中層3室，實用面積391方呎，兩房一廳間隔，原業主增加議幅，減價15萬元，外區客長遠睇好後市，決定以515萬元購入上址作自住之用，實用呎價13,171元。

●屯門䨇寓低層南翼A室，實用面積521方呎，兩房間隔，吸引同區上車客承接，叫價740萬元，最後減價5萬元，以735萬元成交，實用呎價約14,107元，原業主於2017年6月以625.5萬元一手買入，持貨4年轉售，帳面獲利109.5萬元，單位期內升值約18%。