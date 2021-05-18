啟德全新項目首度推出開放式戶加強吸客

上車新盤搶吸市場購買力，啟德區內全新項目正部署進行新一輪推售攻勢，發展商並首度推出最細面積的開放式戶加強吸客。同時，屯門區熱銷臨海項目亦加推新一批單位，並於本周六起發售吸客。

●THE HENLEY I開放式折實入場費573萬元

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指出，目前同區沒有一手開放式戶供應，市場需求大。項目至今累積售出139伙，套現約17.12億元。公司今年有機會開售紅磡重建項目第1期，以及粉嶺馬適路項目第1期，料第3、4季可開售。

美聯布少明稱，該行早前促成THE HENLEY I頂層特色戶成交，呎價61,888元創出同區新高，買家為香港人，不用繳付辣稅，購入單位自住。為配合樓盤銷售，公司特別於啟德開設樓盤專門店。

●屯門御海灣II加推82伙 本周六發售

項目同時亦發出銷售安排第3號，推出共82個單位於本周六(22日)上午11時開始出售，以先到先得形式進行。

●瓏珀山特色戶4088萬沽 呎價2.68萬雙破頂

當中，Crown Tower 26樓Villa A特色單位，實用面積1,521方呎，連250方呎平台，成交金額4,088.8萬元，呎價26,882元，售價及呎價均創出項目新高紀錄。

●晉環周六價單形式銷售106伙 54伙同日招標

新盤搶客戰持續，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環今晚(18日)已上載第5號價單和第4輪銷售安排，合共提供86伙，包括38個一房單位、35個兩房單位、9個三房單位及4個四房單位，實用面積由368方呎至965方呎，折實售價由11,83.4萬至41,978萬元，折實呎價由30,610至43,501元，折實平均呎價為34,627元。

發展商指，有關售價基於不同樓層及座向等因素，比上一張價單微調1.9%，屬原價加推。該盤將於本周六(22日)以價單形式銷售106伙；另有54伙同日推出首輪招標發售，由當日上午10時起接受入標，至下午3時截標。

●晉環開售半個月吸金逾120億 將再推最少160伙價單

鐵路新盤受市場追捧，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環在半個多月內，先後推出3輪銷售，並共售出555伙，佔可售單位逾95%，合共套現超過120億港元。

該公司銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環已售單位平均呎價逾3.3萬元，每伙平均成交價逾2,100萬元；成交額由1,156.4萬至6,600萬元，成交呎價則由27,005至54,187元。其中兩房及三房單位各沽214伙、一房則已售86伙、四房已沽25伙、連平台特色單位則售出16伙。買家分布方面，港島客佔75%，當中一半為原區客人，九龍客佔15%，新界客則佔10%。

封氏稱，為回應市場需要，項目最快今日(18日)公布新價單，屬原價加推，價單涵蓋一房至四房單位，當中三房及四房單位計劃接近全數盡推，亦會推出超過40伙特色單位作招標，最快周六(22日)發售。而全盤面積最大單位亦會於是次標售，是次合共將推出最少160伙價單及招標單位。

●屯門帝御系列部分單位加價1.5%

發展商加價信心持續上升。據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御系列已新價單，部分單位加價約1.5%。其中帝御‧嵐天的第6座7樓單位08，實用面積346方呎，價單售價由552.7萬調升至561萬元，呎價由15,974上調至16,214元。

●馬鞍山泓碧樓價3,230萬元單位交易告吹

新盤市場繼續出現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，碧桂園（02007）等合作的馬鞍山泓碧，原本於4月30日售出的第1座7樓B單位，實用面積1,490方呎，當時售價3,230萬元，呎價21,678元，惟已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。