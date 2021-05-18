道指微升30點　沃爾瑪漲3.3%

美國三大零售巨企業績做好，反映消費與經濟復甦勢頭強勁，美股早段靠穩。道指微升30點，至34,357點；標指持平，報4,163點；以科技股為主的納指漲11點，至13,390點。

全美最大零售商、連鎖百貨公司沃爾瑪於截至4月底止季度收入為1,383億美元，按年增長27.48%；每股經調整盈利為1.69美元，大幅高過市場預期的1.21美元。公司更上調了本季度業績指引，預測每股盈利可錄高單位數增長，其股價早段升3.3%，報143.5美元。

家具與建材公司家得寶（Home Depot）截至5月2日止季度淨利潤為41.45億美元，按年大增84.6%，主要由於疫情帶動房屋修繕需求。同時，梅西百貨上季度淨銷售亦達到47.06億美元，按年升55.98%；淨利潤1.03億美元，按年由虧轉盈。家得寶股價早段升0.62%；梅西百貨跌3%。

三大零售商業績已反映了消費活動復甦步伐強勁。而最新數據顯示，4月新屋動工總數為156.9萬戶，按月跌9.5%，差過市場預期的170.2萬戶；同月建築批核數目按月升0.3%，亦遜預期。分析認為，新屋動工數按月大跌，主因乃由於3月份時基數太高所致。