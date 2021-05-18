特斯拉估值惹質疑　《沽注一擲》主角真身持41億元淡倉

電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克近期屢次發表虛擬貨幣相關言論引發市場爭議，其主業特斯拉的股價亦一路尋底。著名投資者、奧斯卡得獎電影《沽注一擲》(The Big Short)男主角Michael Burry真身的家族辦公室Scion Asset Management，於特斯拉的淡倉超過5億美元。

監管文件顯示，Scion上季末持有80.01萬份特斯拉的認沽期權合約(Long Put Option)，涉及價值5.34億美元(約41.65億港元)的正股。持有認沽期權大致有兩種玩法，首先是持有正股的人向發行者支付一筆期權金，到期日時(或之前)有權以特定行使價(通常是低於現價)要求對方接貨，對沖正股下跌所帶來的損失；另一種是純粹持有合約，若正股股價低於行使價愈多、潛在波幅增大，期權價格和獲利就會愈高。

Burry手上的特斯拉認沽期權條款未明，但他在2008年金融海嘯前透過大舉拋售按證勁賺而聞名，事迹其後被改編成《沽注一擲》。Burry一直對特斯拉的超高估值持質疑態度，以前曾批評特斯拉的市盈率過高、高度依賴監管信用收入、電動車銷售狀況疲弱及電池等問題，並視該股為泡沫。

不止是Burry，對沖基金亦一而再地提出對特斯拉估值過高的憂慮。另外，特斯拉大股東、英國資產管理公司Baillie Gifford上周披露，今季進一步減持特斯拉1,110萬股，相當於已發行股份的1.2%，持股量較對上一季大減40%。亦有分析指，上季特斯拉若果沒有比特幣和碳交易權的收益，單靠賣電動車實際還在蝕錢。

特斯拉股價全年急飆逾7倍，今年1月觸及紀錄高位900.4美元，惟後勁不繼，股價一直走低，截至周一收市為止已從上述高位累瀉接近36%。因此該公司行政總裁馬斯克的身家亦從高位回落24%至1,606億美元，失落全球第二富豪地位。

有分析指，特斯拉實際上只佔電動車市場的兩成左右，而且競爭者湧現，先入優勢難以保持。繼法拉利後，意大利超級跑車製造商林寶堅尼亦宣布加入混戰，擬於兩年後推出首款混能車，然後在2025至2030年期間推出全電動跑車，這個轉型大計將涉及15億歐元(約142.23億港元)以上，為該企史上最大筆投資。

另一方面，代表傳統車企的日本汽車業龍頭豐田汽車，股價周二曾漲2.55%，觸及8,869日圓的歷史新高，收市仍升1.97%，收報8,819日圓，同為紀錄新高。分析相信，股價上漲與投資者看好豐田本財年的業績有關，全球汽車產業所面臨的晶片荒，對豐田而言似乎影響輕微。豐田也預估，本財年盈利可望重回疫情前水平。

本身有晶片廠的德國汽車部件巨頭博世則指，汽車業關鍵半導體的供應短缺問題，可能持續到明年。

●巴郡首季減持金融能源股

巴郡上季沽貨多過掃貨，共沽出64.5億美元股份，僅買入25.7億美元，在3月底止持有1,454億美元的現金，接近紀錄高位。市場揣測巴郡是想為重大併購儲備「彈藥」，並展現靜觀其變的態度。

新歡方面，巴郡首度披露上季買入全球最大保險經紀商怡安集團(Aon)，涉資9.43億美元(約73.55億港元)。而以股數變幅衡量最用力增持的個股是零售商Kroger，同時加碼押注電訊商Verizon、家品零售商Restoration Hardware和保險中介Marsh McLennan。

不過，巴郡過去一年持續大手減持大型銀行股，包括沽清高盛和摩根大通。更矚目的是，巴郡上季將其在富國銀行的持股再狠手減磅近99%，3月底時僅餘67.5萬股，價值2,640萬美元。巴郡1989年開始投資該行，前後總共投入至少127億美元，購買其一成的股份，換句話說，其幾乎要與這隻長年「愛股」說再見。

另外，巴郡上季減持51%的雪佛龍持股，跟巴菲特於月初股東年會上稱該企造福社會形成鮮明對比。而在美國銀行、可口可樂的持倉則維持不變。