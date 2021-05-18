全面封殺?內地重提虛擬貨幣禁令　比特幣失43000美元

內地媒體報道，內地三大金融協會聯合公告，明確金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。近日比特幣走勢轉趨波動，周二晚一度跌穿43,000美元，24小時跌幅超過2%。

上述公告由中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會公布，稱金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任，不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，包括但不限於：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信託、基金等投資的投資標的等。

金融機構、支付機構等會員單位應切實加強虛擬貨幣交易資金監測，依託行業自律機制，強化風險信息​​共享，提高行業風險聯防聯控水平；發現違法違規線索的，要及時按程序採取限制、暫停或終止相關交易、服務等措施，並向有關部門報告；同時積極運用多渠道、多元化的觸達手段，加強客戶宣傳和警示教育，主動做好涉虛擬貨幣風險提示。

互聯網平台企業會員單位不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現相關問題線索應及時向有關部門報告，並為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。

●比特幣上周走資7.6億史上最多

比特幣「龍頭」地位再受動搖！比特幣上周資金流出規模達9,800萬美元（約7.64億港元）創新高，主因是投資者開始將重心由比特幣轉移至其他虛擬貨幣；再者，比特幣價格連番被SpaceX創辦人馬斯克「出口術」舞高弄低，吸引力進一步被削弱。

數碼貨幣管理公司CoinShares公布最新數據顯示，上周比特幣產品和基金流出規模，相當於其管理資產總額的0.2%。年初迄今，投資者向比特幣及其衍生產品旳投入只有43億美元，還不及去年156億美元淨流入資金的三分之一。

Forex.com全球市場研究主管Matt Weller認為，馬斯克言論使一眾虛擬貨幣投資者關注比特幣高耗能問題，推高以太幣的吸引力。虛擬貨幣投資公司MVPQ創辦人Felix Dian亦認為，比特幣在技術層面已失去動力，再加上環保問題，預期市場對比特幣的購買意欲將持續下降。

不過，「大好友」虛擬貨幣投資公司Galaxy Digital的創辦人Michael Novogratz則為比特幣「護航」，他表示馬斯克對「挖礦」的評論只是流於表面，各行各業亦會消耗大量電能，並非比特幣獨有，又指比特幣全年計仍有望走高。

而虛擬貨幣業界正研究環境、社會和公司治理（ESG）的投資領域，以碳補償信用等方式來減輕比特幣對環境的影響。他更預測，美國證券交易委員會（SEC）將於今年底或明年初批准比特幣交易所買賣基金（ETF），料ETF將成為比特幣飆升的催化劑。