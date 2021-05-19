國泰上月載客量較疫前狂瀉99%

集團公布的上月客運數據，收入乘客千米數按年升32.6%，較疫情前卻狂減99.1%。乘客運載率僅24.2%，遠差過2019年4月的83.9%；以可用座位千米數計的運力比去年同期也升18.9%，惟較疫情前仍下跌96.8%。

貨運方面，國泰於今年4月運載7.31萬公噸貨物及郵件，按年繼續下跌13.6%，並較兩年前大減逾55%。上月貨物及郵件收入噸千米數按年減少31.3%，而運載率則升12.5個百分點至83%，但以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減41.7%。

綜合今年首4個月，國泰的累計載客人次按年挫97.9%，運力下跌90.2%，收入乘客千米數則下跌97.7%。載貨量按年跌26.7%，運力挫40%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.5%。

該公司顧客及商務總裁林紹波表示，市場復甦步伐緩慢，4月客運需求非常疲弱，每日平均僅接載747名乘客，雖較3月微升，但整月乘客量仍處低水平。他展望客運業務時更指，集團仍未見整體客運需求有實質改善迹象。

至於貨運，林氏又稱，當局由4月中旬起放寬駐港貨機機師的檢疫限制，但由於安排執勤更表需時，放寬限制的正面影響並未能即時反映，令上月整體的貨運運力持續受壓。4月內營運的貨機及只載貨客機航班數量僅840架次，是自疫情以來最少。

信誠證券聯席董事張智威表示，國泰4月貨運業務顯著下跌，且跌至疫情以來低位。可是環顧全球，貨運需求殷切，波羅的海乾散貨指數今年以來漲逾一倍，MSCI空運物流指數本年至今亦升逾兩成，或顯示今年經濟縱然重啟，「貨運個餅做大咗，但佢(國泰)食唔到市場份額」。他估計，主要原因是行業競爭大，以及國泰價格競爭優勢不足所致。張氏指，就算該公司壞消息盡出，如再無好消息沖喜，短期內該公司股價只會跟隨大市上落，投資者實在不宜沾手該股票。

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