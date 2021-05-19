東方日報B1：大摩「咒」港股升極有限　未來一年僅睇29200

恒指周二開報28,438點，已為全日低位，一舉升穿10天線(現處28,304點)後，早段曾升423點，高見28,617點，其後保持在28,500點以上整固，全日升399點，收報28,593點，連升3日，累升875點。國企指數收報10,654點，單日升150點。科技指數收報7,817點，亦收升117點。

「北水」經港股通淨買入43.76億元，但假期前夕港股成交按日縮一成至1,312億元，沽空比率13.71%。

至於宣布準備「回A」赴上海掛牌大計的中移，股價早段曾升4.81%，高見51.15元，全日仍升2.66%，收報50.1元，創下兩周收市新高。

內地股市個別發展，滬綜指收報3,529點，微升0.32%；深成指收報14,450點，略跌0.04%；深圳創業板指數報3,090點，收跌0.73%。滬、深股通昨暫停，兩市成交按日縮近兩成至僅7,520億元人民幣。

大摩發表報告，指市場期望過高，通貨再膨脹令企業毛利承壓，將限制企業盈利預測上調空間，而人民幣兌每美元走勢預期轉弱亦會拖累企業收益。

再者，股市流動性持續收緊限制估值上調，教育、金融科技及互聯網行業仍受內地持續監管，因此，對中國股票持審慎看法，調低恒指未來一年的目標至29,200點，即基本情景下截至明年6月潛在升幅只是2.12%，而國指目標亦只有11,200點，潛在升幅僅5.14%。

該行指，一旦針對中資企業的《外國公司問責法》實行時間快於預期，更多中資股被美國從當地交易所「踢走」，以及信貸過度收緊和內地疫情翻發，恒指「最熊」情景下或插至22,320點。倘中美關係緩和情況及全球需求恢復勝預期、內地信貸增長重新擴張及人民幣走強等因素，則有望帶動恒指「最牛」升至34,600點。

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