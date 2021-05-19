美股道指收跌267點　下試34000關

重磅股支持力度減弱，美國股市周二(18日)受壓，道指收報34,060點，跌267點或0.78%；標指收報4,127點，跌35點或0.85%；納指收報13,303點，跌75點或0.56%。

大型零售商最新季度業績好過預期，其中，沃爾瑪4月底止季度每股經調整盈利為1.69美元，大幅高過市場預期，股價收市升2.17%；梅西百貨上季度淨利潤1.03億美元，按年由虧轉盈，惟股價收跌0.37%。

家具與建材公司家得寶（Home Depot）截至5月2日止季度淨利潤為41.45億美元，按年大增84.6%，股價收市則挫1.03%。

大型科技股Facebook表現反覆向下，報道指「女股神」Cathie Wood幾乎清倉蘋果公司的股票，後者股價周二收跌1.12%；亞馬遜、Facebook分別下挫1.17%和1.74%；Netflix收跌0.54%。

摩根士丹利財富管理公司首席投資官Lisa Shalett指出，不斷上升的通脹數據加劇了長期增長股票和基於價值的投資之間的裂痕，長期增長股票依賴於長期利率的降低。

經濟數據方面，美國商務部公布的數據顯示，4月份新屋開工數從之前一個月的173.3萬套降至156.9萬套，預估170.4萬套。61位經濟學家的預測範圍在152.3萬至185萬套之間。