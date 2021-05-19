施羅德：忽略企業長遠前景　容易估錯價

幾乎沒有分析師會預測企業超過3年以後的表現，但機會可能就在其中。未來風險和回報愈遙遠，市場便愈難準確地分析狀況。這為真正擁有長遠目光的投資者帶來獲利機會。貼現現金流模型是分析師對公司進行估值的常用方法，而預測公司前景是重要環節之一。這當中通常分為兩個(或更多)步驟。

首先，公司層面的預測是指分析師認為短期內會發生的事。其次是假設公司的增長率將回歸至某個穩定水平，並將該假設應用到未來的所有其他年度。在現實中，每家公司兩至三個財政年度以外的分析師預測平均數目明顯較少。幾乎沒有人會費心思對較長遠的前景進行預測。市場普遍忽略長遠前景有可能會導致一些公司出現嚴重的價格錯配。

對於長線投資者而言，率先識別出可望從有利的發展中受惠或較易受風險影響的公司和行業將有助他們在市場上早着先機。雖然道理看似空泛，但不乏可具體實踐的方法。當中，包括ESG投資/可持續投資，例如，因氣候變化而來的最大風險需要在較長遠的未來方會真正浮現。

另外，亦包括主題投資。很多主題在本質上都是較長遠的，因此，對公司3年後的盈利仍將維持在某種趨勢水平的這種假設或會是嚴重低估了其潛力。同樣以氣候變化為例，向低碳能源系統轉型(「環球能源轉型」)將於未來20年內進行，當中包括所有實現這種轉型所需的基建設施，預料未來增長率高於平均水平的時間將不止3年。投資者若忽視這一點，代價可以很高。

施羅德投資管理研究及分析主管 Duncan Lamont