李秀恒：圍堵制華真的有用嗎？

美國總統拜登上任後，拉攏盟友圍攻中國的意圖愈來愈明顯，例如G7外長會議、四方安全對話等主要議題都針對中國的，當中又以「五眼聯盟」最眉來眼去。

美英等依靠海洋稱霸的海權國家，每當歐亞非大陸有國家崛起，都會分外警惕，聯合制衡。然而，這種貿易、政治上的圍堵，真的有用嗎？對其本國又有利嗎？

首先，對美國來說，中美貿易戰對中方出口的傷害性並不高，絕大部分額外成本都由美國進口商承擔，最終轉嫁至美國消費者身上。今年首季，中國對美出口年增62.7%，雙方貿易額達1.08萬億元人民幣。美國貿易代表戴琪最近屢屢釋出信號，希望與中方重新開始貿易談判。

在印度洋─太平洋海域，近年西方國家的制衡政策似乎亦無法奏效。中國與東盟已經互為最大貿易夥伴，彼此之間的經貿合作關係較難被削弱；日韓方面，兩國一直在中美之間尋求平衡，甚至被視為親美的日本，其國會亦迅速通過了《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)在國內的審議；澳洲方面，雖然中澳貿易戰似乎打得如火如荼，然而佔份額最大的鐵礦石貿易量卻不斷攀升，導致整體貿易額增加；至於被西方國家視為制衡中國重要力量的印度，一直以來都奉行不結盟外交原則，且近日嚴峻的疫情暴露了其不少國內問題，無法兼顧配合美國主導的「印太戰略」。

歐洲方面，近日被暫時叫停的《中歐全面投資協定》，彷彿為中歐關係蒙上一層陰影。然而，這份經過7年談判期才達成的協定，今次歐盟委員會基於政治氣氛而暫緩批核程序，相信亦是不想草率投票決議，導致協定無法通過。因協定其實是對雙方都有利的貿易文件，尤其是對歐盟，中國內地破天荒地放開了不少行業准入限制、解除了國企補助措施等，對歐盟經濟有十分正面的促進作用。

對於圍堵的對象──中國，西方的制衡手段真的有效嗎？以通訊技術的研發為例，當初在5G研發期間，中歐之間本身是合作關係，然而中途歐盟方面參與積極性下降，中方改為自主研發，而最終中國5G的專利數佔全球的30.3%；近日，美日提出要共同出資45億美元開發6G技術，然而據中國國家知識產權局知識產權發展研究中心所發表的《6G通信技術專利發展狀況報告》表示，中國目前的6G相關專利申請約13,000項，佔全球38,000項的35%，領先其他國家。可見在多方圍堵的壓力之下，反而迫使中國在某些領域實現突破。

圍堵與制衡，似乎只是「傷敵一千，自損八百」的招數，甚至倒逼被圍堵的國家更專注發展。反之，若是各國之間能夠以合作的方式共同促進經濟、科技的發展，相信這才是全世界的福音。

香港經貿商會會長 李秀恒