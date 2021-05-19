內地禁虛擬貨幣業務　比特幣失守4.1萬美元

虛擬貨幣在全球日益普及，內地監管機構在周二(18日)發布聯合聲明，要求金融及支付機構不得開展與加密貨幣相關的業務。比特幣價格持續下行，CryptoCompare數據顯示，比特幣失守4.1萬美元關口，最新跌9.31%，報40,909美元。以太幣亦一度失守3,200美元，最新跌超過5%，報3,204美元。

近期虛擬貨幣價格暴漲暴跌，炒作活動反彈，為進一步落實中國人民銀行等發布有關防範比特幣風險的要求，防範虛擬貨幣交易炒作風險，中國互聯網金融協會、中國支付清算協會聯合就有關事項公告，金融機構、支付機構等不得開展虛擬貨幣相關的業務；不得使用虛擬貨幣為產品和服務定價；不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務，或將虛擬貨幣納入保險責任範圍等。

華爾街多位技術分析師表示，去年掀起虛擬貨幣熱潮以來，比特幣眼下所陷入的最嚴重拋售勢將進一步加劇。內媒引述Evercore ISI的Rich Ross認為，比特幣將重演其他投機性資產的命運，將跌回200日移動均線，也就是40,000美元。另有分析認為，黃金開始吸引從比特幣流出的資金流入。