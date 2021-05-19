星展料疫情對台灣出口影響有限　維持全年經濟增長5%預測

台灣疫情升溫，外界憂心是否將衝擊台灣今年經濟增長動能。不過台媒引述星展集團認為，雖然次季民間消費可能衰退逾10%，但出口與生產維持動能之下，維持對今年經濟增長率5%的預測不變。

報道引述星展集團資深經濟學家馬鐵英發布的「疫情爆發與台灣經濟展望」研究報告指出，近期台灣疫情確診數字激增，社區感染案例持續增加，加上低於1%的疫苗注射率，讓台灣面臨去年疫情爆發以來最嚴峻的抗疫挑戰，民間消費動能與服務業營收受到考驗。他表示，考量全台疫情警戒升級且政府鼓勵民眾盡量減少外出，預期今年次季民間消費數據可能較去年同期衰退10%，甚至更多。

至於科技製造業表現，由於科技產業對生產環境有高規格的安全及清潔標準、許多台灣大廠已經建置海外生產基地，且全球對科技設備技術需求旺盛，該行認為疫情對出口及製造業供應鏈的影響有限，故仍預估出口及工業生產在次季將分別增長約30%和10%。

綜觀首季經濟增長勝預期，以及次季向下修訂風險後，該行維持對台灣今年經濟增長率5%的預測，並預期政府將維持擴張財政政策。

● 有政府人員感染 收緊邊境管制

台灣的新冠疫情殺入政府，經濟部有職員受感染，台北市議會有議員助理中招，新北亦有負責巡邏等外勤工作的警員確診。台灣自周三(19日)凌晨零時開始，收緊邊境管制措施至下月18日為止。未持有台灣有效居留證(含居留簽證)的外籍人士，暫緩入境，緊急或人道考量等採專案許可除外，另暫停旅客來台轉機。

據報，台北市及新北市防疫等級升至第三級警戒後，鄰近的宜蘭、花蓮和台東也跟進到「準三級」，全力防堵疫情擴散。目前台北、新北許多公司都已經開始分流辦公，連地鐵人潮也少了很多。觀光景點也上演空城計，像九份老街人頭湧湧的地方，現在受疫情影響，一個遊客的影子都看不到。