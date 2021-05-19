美國木材價連跌7日　史上最強升浪或告終

雖然建造商仍在支付創紀錄的現金價採購木材，但期貨市場的報價顯示，當地木材價格有史以來最強勁的升浪可能即將結束。

外電報道，木材7月期貨價格周二(18日)下跌63美元，是芝加哥商品交易所允許的最大跌幅，降到每千板呎1,264美元。這是連續第7日下跌，為去年9月以來最長跌浪。這種大宗商品的交易最活躍合約價格，已經從5月10日的最高點1,733.50美元下跌27%，那天的創紀錄價格是一年前價格的逾四倍之多。

外媒引述Capital Economics預測，木材價格還會繼續跌。該公司大宗商品分析師Samuel Burman認為，隨着供應反彈，未來18個月美國木材價格有望進一步走低。

雖然跌勢顯示市場疲軟，亦有交易員指是累升太多後的調整，但需要為夏季建屋採購木材的建築商仍在支付高價。美國全國住宅建築商協會(NAHB)表示，建築材料的成本攀高和供應有限已經造成部分建建屋項目喊停。由於建築商對木材的需求還很強，木材現貨價6月中旬前不會跟着下降。此外，零售商對木材也有旺盛需求，其中包括家得寶(Home Depot)，該公司公布的財報顯示，木材產品以及其他家庭裝修用建材的銷售均佳。

Fastmarkets Random Lengths U.S. Framing Lumber綜合指數上周五(14日)創新高，每千板英尺達1,495美元，按周升6%，乃一年前價格的6倍；複合材料定向纖維板的綜合指數按周上漲3%至每千板英尺1,426美元，是一年前的逾5倍。

報道引述芝加哥RCM Alternatives分析師Brian Leonard預計，鋸木廠可能從周末開始降價，儘管降幅不如期貨合約。