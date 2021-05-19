Bernstein：虛擬貨幣總市值快追平黃金倉位

外媒引述研究機構Bernstein統計數據顯示，虛擬貨幣總市值已經突破2萬億美元，幾乎快追平以私人投資為目的持有的黃金倉位，顯示不少人用虛擬貨幣來分散股票風險和對抗通脹。

虛擬貨幣支持者長期宣稱比特幣是黃金替代品，而Bernstein這項統計數據似乎成了好友的最有力的論據。該公司指出，投資者需要找到可以規避貶值風險的收益來源，又能作為高通脹時代分散股票風險的資產，虛擬貨幣或許正是具有這項潛力的資產。

但該行補充，如果把金飾納入統計，黃金市場規模逼近8萬億美元，幾乎是虛擬貨幣規模的4倍，即兩者規模仍有一定距離。

此外，虛擬貨幣無法一概而論，例如比特幣主要被當成保值的工具，但以太幣(ETH)卻不只是一種投資工具。一些操盤手曾提及比特幣的保值效果，例如貝萊德(BlackRock)全球收益投資長Rick Rieder曾表示，比特幣的功能性優於黃金，用比特幣交易比拿金條交易還方便。

惟比特幣的長期價值依然受到質疑，尤其是面臨監管和環保壓力。Bernstein分析師Harshita Rawat表示，目前無論是機構/零售接納程度、美元投資額、流動性還是產業人才，比特幣和整個虛擬貨幣都已經發展到一個轉捩點，等到比特幣克服監管和過於耗電的問題，將有取代黃金的機會。

Bernstein另一名分析師Inigo Fraser-Jenkins則比較謹慎，認為比特幣還需要很長一段時日，才足以證明自己的避險作用。