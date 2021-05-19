日本豐田兩工廠缺「芯」6月停工　研究料晶片荒持續至明年

日本汽車業龍頭--豐田汽車(Toyota)(日股：7203)於周二(18日)宣布，因受到半導體供應短缺的影響，日本國內兩座汽車組裝工廠將於6月暫停生產。外媒報道，這是豐田首度因為半導體短缺而令旗下本土工廠停工，共計有2萬輛的汽車生產將受到影響。

據豐田公布的消息，生產受到影響的車款有目前交車延遲的小型車「Yaris」，以及小型休旅的「Yaris Cross」及「C-HR」。將於 6 月暫時停工的工廠為日本豐田子公司的「豐田自動車東日本」(Toyota Motor East Japan) 的岩手工廠及宮城大衡工廠。其中，岩手工廠的第一生產線將於6月的7至14日、以及21至22日期間共停工8天；第二生產線則將於6月的9至15日期間共停工5天；宮城大衡工廠則會在6月的9至11日期間停工3天。

該公司表示，這次停工對於業績所造成的影響，都已經反映在5月12日所公布的2021年度(截至2022年3月底止)的財測數據上，年度業績及銷售台數均維持原訂計劃不變。截至目前為止，因受到半導體短缺影響而實施停工的日本國內工廠，只有專門負責生產小型車的豐田自動車東日本，而其他工廠的汽車生產則不受影響。

● 報告：全球晶片荒將持續至明年次季

調研機構Gartner在最新報告中預測，全球半導體供應短缺將持續整個2021年並在2022年第二季度恢復至正常水平，而基板產能限制可能會延長到2022年第四季度。