金價表現4個月最強　白銀漲勢有望超越黃金？

美元疲弱通脹擔憂，加上以巴衝突，支持貴金屬爆發升勢，黃金價格創4個月新高，白銀期貨挑戰29美元水平。大行花旗最新發表報告指出，金價本周實現重大突破，後市可能存在巨大上行空間。元大道瓊白銀ETF研究團隊更相信，白銀更有機會發揮其大宗商品的屬性，漲勢有望超越黃金。

黃金價格近日接連突破每安士1,850及1,860美元關口，更曾觸及1,870美元。外媒報道，花旗首席技術分析師Tom Fitzpatrick指出，金價本周突破了關鍵阻力區域1,846至1,865美元，這一區域也是下降趨勢線、上升通道頂部、200日均線以及今年2月10日高點這四重阻力所在之處。金價在攻破上述重大阻力區域後，短期有望測試今年1月底雙頂水平1,875至1,876美元，伴隨上行動能增加。

Fitzpatrick續稱，假如突破1,875至1,876美元，那麼今年在上探2011年的高位1,921美元之前，幾乎不會遇到明顯的阻力。若周線收於1,921美元上方，那金價可能會加速漲向1,959至1,966美元，這也是2020年11月和2021年1月高點所在區域。他補充，一旦金價日線收在1,959至1,966美元樓上，將暗示金價準備迎接最後一輪激進反彈，以測試2020年8月的趨勢高位2,075美元。

白銀期貨持續走高，白銀期貨7月合約高見到28.34美元，創下近3個月高位，挑戰29美元水平。元大道瓊白銀ETF研究團隊認為，貴金屬行情噴發，白銀漲勢有望超越黃金。

元大道瓊白銀ETF研究團隊指出，白銀除廣泛應用在各種工業與科技產物外，近年在綠色能源革命中更扮演重要地位，具備工業金屬特質的白銀後勢持續看好。因此，隨着全球景氣步入復甦軌道，白銀相對黃金更有機會發揮其大宗商品的屬性，投資者可利用追蹤白銀價格的相關交易所買賣基金(ETF)來做掌握。

該團隊表示，相對於階段性走升的通脹數字，美國聯儲局現今更關注在就業數據上，受到4月份非農數據明顯不及預期，將讓當局不敢貿然撤出政策支持，現在要討論縮減購債規模應還為時過早。因此，在聯儲局會很難表態將收緊貨幣政策，且當前實際利率趨向負值的環境下，有利於貴金屬市場延續牛市表現。

此外，鑑於工業需求約佔白銀總需求54.3%，從歷史經驗來看，當製造業蓬勃增長時，白銀價格的漲勢往往可優於黃金。且太陽能發電是當前全球各國電力政策的扶持重點，而導電銀漿是太陽能電池的主要材料，導電銀漿即佔白銀總需求的10%，在未來太陽能發電持續快速發展的背景下，將同步帶旺白銀需求。