中美爭霸最新戰線：雲端技術…

外媒報道，中國企業積極拓展海外雲端業務，作為中國企圖成為全球高科技龍頭的國家計劃的一部分，雲端正成為中國與西方的最新戰線。

美國智庫「大西洋理事會」研究員Justin Sherman指出，鑑於中國在國內外進行的投資規模，在雲端霸權的競賽中，中國正轉變成重量級要角。

根據調研機構Canalys分析，近幾年中國雲端運算市場增長快速，目前全球排名第二，僅次於美國。去年中國的雲端支出從前一年的115億美元增加至190億美元，中國是高增長市場，雲端亦是如此。

儘管190億美元支出僅佔2020全球雲端支出13%，但該佔比較2019年上升3個百分點，反觀美國市場，其佔比下滑2個百分比至46%。報道引述獨立安全顧問Kenneth G Hartman表示，中國的雲端服務供應商或許不如亞馬遜網絡服務公司那般成熟，但他們進展非常快速。

相關中企都受到中國政府的協助；中國當局致力發展雲端服務，以作為其數碼轉型的一部分努力。去年5月，內地宣布依據「新基建」計劃，提撥14億美元挹注科技平台。

受惠於中國雲端野心的企業包括阿里雲、騰訊雲和百度網盤，外國企業多半被拒於門外。德州大學媒體研究與社會學副教授陳文泓表示，以中國企業為優先的法律使亞馬遜、Google等競爭對手難以進入中國市場。中美的保護主義政策只有增加雙方的緊張，雲端政策與措施已成為美中雙邊關係的爭議議題，而爭議點在於誰將發展新一代尖端技術。

中國現計劃藉由在東南亞、非洲、澳洲、歐洲與美國達成雲端交易，將觸角伸向全球。中國的雲端供應商能透過價格競爭以及文化相似性達成此目的，前者對歐洲、澳洲深具吸引力，後者對東南亞客戶尤為重要。分析指這種擴展也是中國一帶一路的重要部分，雲端可數碼化一帶一路國家，製造與中國牢固的貿易關係。也能讓中國得以設定許多國家的雲端產業標準，進而影響未來的雲端分享與數據保護的國際準則。