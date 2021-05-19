英媒指劉鶴兒子幕後主理投資公司　押注騰訊、京東獲利甚豐

天壹資本2016年在浙江登記成立時，由劉天然擔任主席。2017年4月，劉鶴升任政治局委員的半年前，劉天然辭去主席職務，一年後、劉鶴接任國務院副總理沒多久，劉天然再將他在天壹資本的持股轉讓給公司一名高階主管，因當局禁止高官子女在父母監管的行業擔任管理要職。

消息指，即使劉天然退任及轉讓持股，仍秘密為天壹資本處理交易，並在投資騰訊和京東上，扮演重要角色。

報道指，天壹資本從5年前成立以來發展迅速，管理的資產規模已經超過100億元人民幣。公開資料顯示，該公司近年來對互聯網絡、醫療照護和物流相關新創事業領域，至少投資了十多個案子。騰訊、京東、內地最大中長期信貸銀行--國開行的投資部門，也都投錢到天壹資本的大型基金。

天壹資本最賺錢的交易，有許多與騰訊和京東有關。報道引述公開說明書指，該公司2019投資京東分拆出來的健康部門4,000萬元人民幣，這些股權現在價值2.3億元人民幣；2018年3月，天壹資本對京東分拆出來的物流部門投資7,000萬元人民幣，預計該部門在香港上市後，至少可賺一倍。另根據美國證券申報資料，天壹資本也受益於2018年1月對騰訊音樂的500萬美元投資。那筆持股估計現今價值增加將近一倍。

過去劉鶴作風低調，傳聞政府高層視其為在金融和經濟事務上最信任的顧問，故擁有重大影響力，亦曾任中美貿易談判的中方首席代表。

美國貿易代表戴琪在5月中旬表示，預計近期將與中國對話，評估美中第一階段貿易協議。巧恰地同一時間，有外媒報道中國正考慮以副總理胡春華換下劉鶴的中方貿易代表位置，惟中國商務部其後澄清該報道不屬實，指既沒有此考量，亦未在商議中。如今又有外媒報道劉鶴兒子在中企的投資，看來事出必有因，背後是否涉及官場一番角力，結果如何，不妨拭目以待！