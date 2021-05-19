巴西乾旱橙、咖啡豆歉收　全球人類「甜苦」不得

面對疫情繼續肆虐及部分地區陷入乾旱危機，全球人類今年口裏要甜不得，要苦也不得。外國媒體報道，由於雨季降雨量不足，巴西今年咖啡豆、糖及橙面對灌溉用水不足，出口可能連續第2年下滑，農產品供應不足，可能會導致全球食物價格上揚，引發通脹疑慮。

巴西農民擔憂隨着降雨量逐漸減少的枯水季到來，農業灌溉用水可能會在未來數月就耗盡。目前巴西僅有30%的橙和15%的阿拉比卡(Arabica)咖啡獲得灌溉。由於降雨量稀少，以致今年需提前於3月灌溉阿拉比卡咖啡，以往8月才會耗盡的灌溉用水如今已空空如也。

數據顯示，巴西橙今年收成量已較去年產季銳減31%，為33年以來最大跌幅；阿拉比卡咖啡豆的產量也大幅減少。

除了農產品歉收外，對於全球經濟而言，農作物價格正升至多年高位，意味通脹將被推高，也可能導致全球饑荒惡化。於美國紐約洲際期貨交易所(ICE)買賣的咖啡和粗糖期貨已觸及4年高位。

目前為巴西傳統乾季，但今年預計持續時間會比以往更長。Somar Meteorologia氣象學家 Celso Oliveira認為，通常降雨要等到10至11月才會來臨。