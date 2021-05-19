三星落實美國建5納米晶圓廠　投資額上調至180億美元

繼台灣的台積電後，南韓三星也落實美國興建晶圓代工廠，投資金額有早前傳出的170億美元上調10億美元，至180億美元，而量產時間表不變仍是以2024年為目標。

三星即將在美國德州的新廠將配備基於5nm EUV的生產線，相信是目前三星最新進的制程，其將負責製造三星的高端晶片組。目前三星兩款旗艦晶片組Exynos 1080和的Exynos 2100，均是使用5nm工藝製造。一旦成真，這座晶圓代工廠將是三星在海外興建的首座5nm廠。

報道指，三星的這項重大投資很可能在南韓總統文在寅出訪美國與美國總統拜登會面時宣布。韓媒報道，文在寅於今日(19日)下午啟程赴美，將於21日下午在白宮與拜登進行會談。報道還稱，三星、LG、SK 等企業負責人將隨行訪問。

事實上，晶片大廠紛紛布局美國化生產，與拜登政府大力支持晶片業發展不無關係。美國520億美元晶片緊急撥款提議已取國會批准，內含390億美元的生產和研發激勵。

面對美國針對半導體業推出的援助，赴美設廠已成為全球主要晶圓代工廠重要發展戰略項目，不光三星大動作，台積電 、英特爾等大廠均不落人後。反映出在美國境內設廠將是這群晶圓代工業者未來搶奪美國客戶訂單的重要利器。