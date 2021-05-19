通脹隱憂蔓延　「4%」將成股市關鍵位

隨着全球陸續接種新冠肺炎疫苗，經濟復甦正在加隨，伴隨着通脹升溫。綜觀歷史，通脹過高或過低都不利經濟發展，那麼對於市場而言，甚麼才是合適水平？外媒專欄作家James Mackintosh指出，4%的通脹將會成為市場多空的關鍵點。

他指出，當低通脹低升高通常有利股票，例如從1%上升到2% ，意味通縮風險正在下降，有利股價走勢。在通脹處於低位時，由於伴隨經濟不景氣，因此市場往往對經濟變化特別敏感。

Mackintosh表示，經濟復甦提高通脹也有利股市，聯儲局在這個階段也很樂意忽略通膨，因為經濟成長正是政府想要的。但當通膨進一步上升，壓縮到股票報酬率時，4%通脹將成為關鍵點。據統計自1957年標指創立以來，美國曾有9次通脹高於4%，這其中的8次，股市在3個月後下跌，只有2005年突破4%又隨即回落，因而未影響大市表現。

特別需要注意的是，1987年通脹超過4%後不久，股票的極端上漲就以崩潰收場。而2007年的泡沫主要源自大宗原物料、房屋和債務，而非股票，但大市崩潰時通脹也超過4%，隨後演變為金融危機。

Mackintosh指出，現階段幾乎所有股票都很昂貴，更糟糕的是，美國市場正由對債息非常敏感的成長股所主導，因此若債息迅速走升，股市可能會進一步下跌。通脹走升時，價值股往往優於大市，但若聯儲局採取行動抑制通脹，市場也將遭受沉重打擊。目前投資者最大希望便是聯儲局維持寬鬆政策，通脹也自行緩和。