富途首季純利升6.5倍　盤前升逾2%

互聯網券商富途控股(美股:FUTU)公布，今年首季純利11.62億港元，按年飆升6.5倍；反映核心經營表現的非通用會計準則(non-GAAP)經調整純利按年升6.34倍至11.79億元。該公司盤前升逾2%。

季內，收入22.04億元，按年升3.49倍。其中交易佣金及手續費收入按年大幅增加3.42倍至13.24億元；利息收入按年飆升3.55倍至6.58億元；而其他業務則按年漲3.7倍至2.21億元。

截3月底，全球有資產客戶數達78.96萬人，按年增長2.31倍；其中超過七成增長來自香港、新加坡及美國的高增長市場。期內淨增有資產客戶人數達27.3萬，富途全球註冊用戶人數達1,424萬，按年增加69.7%；客戶人數195.74萬，按年增長1.4倍。

首季度交易量錄得2.2萬億元，按年升2.77倍，按季增85.7%，其中1.4萬億元交易量來自美股，約8,160億元交易量來自港股。日均收入交易(DART)錄得90.25萬宗。孖展業務方面，孖展股票融資結餘錄得274億元，按年升4.69倍。

富途控股創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，將繼續推動國際化戰略，凝聚全球更多個人投資者、企業、基金公司在旗下平台，並促進資本市場與投資者交流互動，加強全球化金融科技平台定位。