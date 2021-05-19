糧食危機！玉米漲價隱憂再現 美產區超級乾旱

牛肉、橙、咖啡豆可能不是每個人皆喜愛，相對之下，用途更廣泛的玉米漲價就更令人憂心，因它既是重要飼料，又同時能用於榨油和動力燃料。周二(17日)於芝加哥交易的穀物期貨多數報跌，僅玉米上揚，且連續第二天上升，主因是出口需求強勁及對美國部分地區天氣乾旱，可能會給近期播種的農作物帶來供應壓力，尤其另一生產大國巴西次季玉米產量已受天氣高溫乾燥影響。

有報道指出，「永久乾旱」或成為美國西部新常態，目前北達科他州、密歇根州玉米帶尤其陷於極端氣候，當地農民灌溉用水被完全切斷，嚴重影響收成，超過85%的玉米產量受到衝擊，使玉米漲價隱憂再現。事實上，美國西部乾旱已持續多年，形勢愈益嚴峻，尤其是即將到來的野火季節，將整個地區置於極高風險之下。據統計，加州有史以來最大的5場野火中，有4場發生在2020年，故專家警告今年很可能更糟糕。

據美國著名財經博客Zerohedge引述分析師Michael Snyder警告，美國本周水資源危機進一步加劇，因監管機構關閉了一個為農民提供灌溉用水的關鍵水庫。水資源危機迫使許多農民要摧毀部分農作物，以換取另一部分農作物的存活機會。已有農民預計，農產品減產將大幅推高價格，雜貨店或因未能轉嫁成本而蒙受損失。

當地分析指出，在各類農作物中，玉米產量尤其受創。美國農業部稱，截至5月11日，有96%的玉米產量都在乾旱地區。據悉，今年5月上半月是美國玉米帶30多年以來第5冷、第9乾，而截至5月9日當周，主要玉米產區的播種完成率已達67%，高於去年和5年平均水平，意味生長進入關鍵階段，任何意料之外的乾旱皆會引發嚴重損失。

正因如此，近兩個月玉米期貨價大升，每蒲式耳累漲1.6美元，升幅達22%，一度突破近10年高位。周二玉米期貨收漲0.9%，報每蒲式耳6.5825美元。中國對玉米的需求有增無減，4月進口達185萬噸，按年大增1.08倍；今年首4個月達858萬噸，按年升3倍。