萬物齊漲！日本鋼企狂加價　越南限出口

中國以至全球鋼鐵需求強勁，推動製鋼原料鐵礦石價格本月屢創新高。日本東京製鐵宣布，6月起全面調高鋼材價格，漲幅介乎9.5至17.6%，為連續3個月提價。外界預測，東京製鐵加價後，勢將帶動全球新一波鋼材漲價潮。由於東京製鐵的鋼材主要用於建築業，包括南韓浦項鋼鐵、現代製鐵及中國寶鋼等亞洲競爭對手，皆密切關注該公司的定價。

更甚的是，為平抑鋼價上揚，越南近日要求國內鋼鐵製造商增加生產，並罕有地限制外銷！對建築重要的熱軋鋼捲於越南的進口價格已漲破每噸1,000美元，創13年最高，年初至今累漲50%。越南是東南亞最大鋼鐵進口國，去年共買進1,320萬噸，主要來自中國。

為應對供不應求，澳洲礦商必和必拓宣布，其在西澳的鐵礦石項目未來數日投產，加上中國政府加強控制商品價格，使新加坡鐵礦石期貨周三(18日)回落5.7%，至每噸201.8美元；大連鐵礦石期貨亦挫4.4%。

【銅】

除了鋼鐵外，另一種建築重要原材料銅也出現「限出口令」！智利政府在修憲選舉中慘敗，由左派政黨主導修憲工作後，當地的銅礦業正面臨30多年以來最嚴峻的法規威脅，增添銅礦供應的風險，勢支持銅價續漲。倫敦期銅周二曾大漲1.2%至每噸10,496.5美元，周三仍於高位徘徊，再度逼近上周創下的10,747.5美元歷史高位。

目前智利修憲委員會的成員結構，使必和必拓(BHP)等礦業巨企面臨更嚴格的法規，營運環境相當不利，更可能要承擔最重的稅項。雖然修憲過程可能要花一年，但足以限制業界大規模投資。

國際鍛銅委員會(IWCC)表示，今年銅市場的供應缺口約50萬噸，明年料大致恢復供需平衡。綠色能源轉型推動需求上升，在缺乏新銅礦下，全球最大銅貿易商Trafigura和高盛均預期，銅價未來數年將升至每噸15,000美元；花旗料銅牛市進入第二階段，未來3至4個月會突破12,000美元。

【金】

隨着通脹預期升溫，加上虛擬貨幣近日暴冧，黃金的弱勢似乎有所逆轉。Swissquote分析員Ipek Ozkardeskaya指出，黃金漲勢與比特幣崩潰幾乎同時發生，若金價能在每安士1,850美元以上企穩，可進一步挑戰1,900美元水平。現貨金周二創逾3個月新高後，周三先升後回軟，跌0.8%至每安士1,854.4美元。

油價則連跌兩日，紐約期油周三跌2.09%至每桶67.27美元；布蘭特期油跌2.18%至64.06美元，主因是美國上周原油庫存增加，以及俄羅斯透露伊朗核談判有重大進展。