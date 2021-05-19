蔚藍灣畔兩房獲投資者820萬元購入收租

二手盤源持續減少，近日連投資者都開始加快入市。將軍澳蔚藍灣畔一個兩房單位，近日就獲同類買家以820萬元購入收租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區佳景閣高層B室，實用面積325方呎，兩房間隔，望山景，以710萬元易手，實用呎價21,846元，新買家屬於用家，原業主於2017年2月以538萬元買入，持貨4年帳面獲利172萬元，單位升值約32%。

●灣仔富利大廈高層D室，實用面積400方呎，兩房間隔，享市景，原叫租18,000元，放租約1個月，減租2,000元，最終以月租16,000元租出，實用呎租40元，新租客於中環工作，鍾情上址位置方便上班。

●鰂魚涌南豐新邨12座中高層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，近日以738萬元沽出，實用呎價約18,875元，原業主於1979年4月以約13.1萬元購入，持貨達42年帳面獲利約724.9萬元，物業升值逾55倍，屋苑5月暫錄約7宗買賣，現時約有83個放盤，入場費由680萬元起。

●筲箕灣莊士軒過去1星期連錄兩宗買賣，包括中層B室，實用面積353方呎，兩房間隔，望市景，以666萬元易手，實用呎價18,867元，新買家屬於用家，原業主於1998年以217萬元買入，持貨23年帳面獲利449萬元，單位升值超過2倍。

●筲箕灣形薈1A座中層H室，實用面積約281方呎，開放式間隔，叫價約600萬元，同區客輕微議價後以約595萬元入市，實用呎價約17,773元，原業主於2016年8月份以約544.6萬元購入，是次轉售帳面獲利約50.4萬元，物業升值逾9%。

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九龍區

●將軍澳蔚藍灣畔7座低層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望街景，近日以820萬元成交，實用呎價約16,142元，新買家為本地客，購入單位投資收租，屋苑現時約有80個放盤，叫價由830萬元起。

●將軍澳新寶城5座低層G室，實用面積377方呎，兩房間隔，望內園景，最新以670萬元成交，實用呎價17,772元，新買家見單位景觀開揚，議價後即決定上車自用，原業主於2017年3月以520萬元入市上址，持貨4年帳面獲利150萬元離場。

●將軍澳居屋彩明苑彩柳閣中層2室，實用面積650方呎，套三房間隔，望山景，單位於3月放盤，未補價第二市場開價685萬元，累減22萬元，減幅3.2%，獲區外綠表買家以663萬元承接，實用呎價約10,200元。

●樂富居屋德強苑A座高層5室，實用面積404方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先開價650萬元，「象徵式」減價5萬元，以645萬元易手，實用呎價約15,965元，原業主於2014年購入上址，當時作價450萬元，已補地價，持貨7年帳面獲利195萬元。

●鑽石山永成樓低層C室，兩房間隔，實用面積約375方呎，連226方呎平台，以約11,000元放租兩個半月後，吸引區內客洽詢，零議價下租出，實用呎租約29.3元，新租客為一家三口，心儀單位連平台，睇樓1次即決定承租。

●大角咀港灣豪庭4座低層B室，實用面積約379方呎，兩房間隔，望內園景，由今年4月底開始放盤，原業主開價720萬元，經議價後減價17萬元或約2.4%，最終以703萬元沽出，實用呎價約18,549元，原業主於2017年11月以約612.8萬元購入，持貨4年帳面獲利約90.2萬元。

●奧運站帝柏海灣2座低層D室，實用面積1,000方呎，享海景，以1,810萬元易手，實用呎價約18,100元，原業主於2002年3月以464萬元購入上址，持貨逾19年至今沽售，帳面獲利1,346萬元離場，期內升值約2.9倍。

●奧運站維港灣5月暫錄約6宗買賣，其中10座高層A室，望海景，兩房間隔，實用面積約536方呎，以1,400萬元放盤1星期後，獲區內客接洽，議價後減價45萬元，以約1,355萬元成交，實用呎價約25,280元，新買家為首置客，睇樓2次即入市 。

●長沙灣ONE NEW YORK低層D室，實用面積241方呎，一房間隔，望街景，1月開價498萬元，上月調整叫價至470萬元，現累減30萬元，以468萬元成交，實用呎價19,419元，新買家為上車客，議價後入市自用。

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新界區

●荃灣柏傲灣1B座高層G室，實用面積約389方呎，一房間隔，早前開價約850萬元放售，獲區內首置客洽商承接，雙方議價後終以810萬元成交，實用呎價約20,823元。

●屯門啟豐園4座高層G室，實用面積375方呎，兩房兩廳間隔，獲區內首置客以562萬購入作自住之用，實用呎價約14,987元，原業主於2017年4月以約690.4萬元購入，轉手帳面獲利約119.6萬元，物業升值約17.3%。

●屯門新屯門中心2座高層C室，實用面積464方呎，兩房兩廳間隔，同屋苑客由於原租所無法續租，考慮到熟悉該區環境及搬遷方便，獲減租500元，決定以11,500元即睇即租上址，實用呎租24.8元，如以同類型單位銀行估值約588.5萬元計算，租金回報率達2.3厘。

●屯門翠林花園B座中層5室，實用面積330方呎，兩房一廳間隔，放盤僅一天，獲同屋苑客零議價下以10,000元承租，實用呎租30.3元，如以同類型單位銀行估值462萬元計算，租金回報率達2.6厘。

●天水圍嘉湖山莊5月累錄約37宗買賣，平均實用呎價11,380元，相比上月同期27宗，均價11,017元，本月價量齊升，項目美湖居5座低層B室，實用面積623方呎，套三房間隔，以648萬元交吉易手，實用呎價約10,401元。

●元朗蝶翠峰11座低層F室，實用面積約477方呎，兩房間隔，望內園景，由4月開始放盤，原叫價570萬元，經議價後減價25萬元或約4.4%，至近日以545萬元沽出，實用呎價約11,426元，屋苑4月累錄約4宗買賣，現時有約60個單位放售，叫價由550萬元起。

●元朗Yoho MIDTOWN第3座中層H室，兩房間隔，實用面積約443方呎，月前叫價約850萬元放售，議價後以825萬元成交，實用呎價約18,623元，原業主於2015年4月以約560萬元購入，轉手帳面獲利265萬元，升值約47.3%。

●元朗原築2座高層E室，實用面積約450方呎，兩房間隔，叫價630萬元放售，經議價後減價9.2萬元或約1.5%，終以620.8萬元成交，實用呎價約13,796元，項目現時有約30個單位放售，入場費由600萬元起。

●元朗YOHO Town本月暫錄得6宗買賣，其中8座中層A室，實用面積422方呎，兩房間隔，叫價700萬元，微減2萬元，即獲上車客以698萬元承接，實用呎價16,540元，原業主於2010年9月以250萬元買入，持貨將近11年轉手帳面獲利448萬元，升值近1.8倍。

●沙田晉名峰B座高層C室，實用面積753方呎，套三房間隔，叫價1,350萬元，放盤1個月，減40萬元至1,310萬元連車位成交，實用呎價約17,397元，原業主於2007年11月購入上址及車位，當時作價588萬元，持貨13年多至今沽售，帳面獲利722萬元離場。

●馬鞍山天宇海3A座頂層戶，實用面積811方呎，三房兩廳間隔，享海景，連天台約312方呎，放盤時叫價1,320萬元，放盤4個月，以1,275萬元獲買家承接，減價45萬或減幅3.4%，實用呎價約15,721元。

●馬鞍山迎海‧星灣21座中層C室，實用面積523方呎，一房間隔，望山景，叫價840萬元，放盤1個月，獲買家以825萬元承接，減價15萬或減幅近2%，實用呎價約15,774元，原業主於2017年7月購入上址，當時作價728萬元，持貨近4年帳面獲利97萬元，單位期內升值約13%。

●西貢碧翠苑3座低層戶，實用面積1,147方呎，三房連儲物室間隔，望園景，以1,388萬元連車位成交，實用呎價約12,101元，原業主於2015年1月購入上址，當時作價1,150萬元，持貨逾6年轉售，帳面獲利238萬元，單位期內升值約21%。