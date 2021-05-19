基金解畫！阿里股價暴瀉可能另有內情？

去年秋天，阿里股價曾創歷史新高309.4元，惟短短逾半年後，截至周二(18日)收市已自高位蒸發近三分之一，普遍分析均認為，導火線乃監管陰霾籠罩，尤其今年4月10日，阿里慘遭官方重罰182億元人民幣，更導致該公司出現上市以來首個季度虧損。然而，景順資產管理公司資深投資組合經理Justin Leverenz卻指，驅使他將阿里持倉比重從2019年秋季的9%高位，降至今年首季底不足3%的原因之一，並非連串監管風波，而是競爭壓力。

他稱，阿里的問題是帝國規模太大且太過冒進了，恐未能發揮協同效應，其核心電子商務業務正面臨更激烈競爭，如拼多多等電商巨頭。由於許多阿里的原始合作夥伴將自己的財富和時間都花在螞蟻和其他外部企業上，加上阿里精神領袖馬雲不再積極參與，Leverenz直言對該公司信心早已動搖。

為了使Leverenz等其他基金投資者對阿里重拾信心，他建議阿里需專注於核心電子商務，不再打無勝算的仗，即網上視頻、食品配送及新零售領域，亦不妨考慮整合東南亞市場的機會。同時應考慮集中火力發展螞蟻及其支付寶平台，以建立足以與騰訊旗下微信對撼的分銷平台。

儘管不少華爾街分析員對阿里的看法仍較樂觀，但券商Bernstein的中國互聯網分析師Robin Zhu卻指，阿里在社區團購或送餐等領域，缺乏市佔率實質性增長的具體證據，仍是該行對阿里的重大關切。阿里計劃將本財年所有增量利潤及額外資本去支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域。若阿里在上述戰略舉措中造成的損失高達數百億元人民幣，幾乎肯定會觸發市場對其盈利預測進一步下調。