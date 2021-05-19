科技股捱沽道指挫500點　比特幣曾失3萬美元關

通脹疑慮下，美股周三(19日)早段續受壓，道指跌510點或1.50%，至33,550點；標指跌55點，至4,072點；以科技股為主的納指跌228點，至13,075點。虛擬貨幣暴瀉，科技股亦捱沽，蘋果公司(Apple Inc.)、Facebook和微軟分別跌0.86%、1.3%和0.96%。

隨着中國全面封殺炒賣虛擬貨幣，周三(19日)全球虛擬貨幣總市值一度蒸發約7,000億美元(約5.46萬億港元)。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣逾3個月以來，首次失守4萬美元及3萬美元關，周三低見29,625美元，瀉逾32%，較4月歷史高位累挫54%，總市值跌至6,315億美元。

跌勢之急惹來斬倉潮，率先禍及歐美股市和商品市場，有內地交易平台數據顯示，官方嚴打的消息導致日內有22萬人爆倉，涉資120億元人民幣，由5月12日至今，已有數十萬人被斬倉，超過500億元人民幣資金化灰。

另外，美國折扣零售商Target截至5月1日止首季同店銷售按年升22.9%，較去年同期的升幅高一倍，期內經調整後每股盈利3.69美元，勝預期。Target股價早段升3.73%至214.14美元。

家居裝修用品零售商Lowe's首季每股盈利3.21美元，同店銷售增24.4%，均優於預期，惟股價早段仍跌2.31%至188.29美元。

除各種商品漲價外，工資亦趨升。美國銀行計劃於2025年前將美國員工最低時薪上調至25美元，反映業界人手不足。美銀股價早段跌1.02%至41.73美元。

美銀基金經理調查亦顯示，通脹被視為首要尾部風險，而不是新冠疫情，並有43%受訪者認為虛擬貨幣比特幣是最擠擁交易。與此同時，基金經理押注經濟復甦，對商品、銀行、原材料、工業、英國和新興市場資產的配置，相對過去10年處於高水平；對於聯儲局恢復加息的時間預測，由2023年1月提前至2022年11月。