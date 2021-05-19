啟德新盤第2輪銷售錄逾3000票登記

市區新盤吸客，有部署展開第二輪銷售的啟德新盤持續接獲入票，另一方面多個新盤在佛誕假期繼續錄得成交。

●THE HENLEY I第2輪銷售錄逾3000票登記

市區新盤持續接獲入票，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I第二輪銷售，共錄得3,050張入票登記數字（中介人佔35票），反應踴躍。

啟德THE HENLEY I早前上載5號和6號價單，分別加推73和48個單位，前者折實平均呎價30,632元，呎價由24,611至34,801元；後者則整張價單折實平均呎價28,668元，呎價介乎25,238至36,013元，料最快下周末展開次輪銷售。

●匯璽III沽高層大單位吸逾5500萬元

●維港滙I兩房單位1,352.5萬元沽呎價近2.6萬元

●啟德GRANDE MONACO兩房戶售1,202.1萬元 累沽212伙套現逾33.6億元

市區新盤受追捧，會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO第1A座32樓C單位，兩房間隔，設開放式廚房單位，實用面積446方呎，以1,202.1萬元售出，呎價26,953元。

發展商指該間隔單位只餘最後3伙，GRANDE MONACO累售212伙，佔全盤逾85%，套現逾33.6億元。