商品漲價潮持續　國務院要求排查異常交易、惡意炒作

國務院常務會議重拳出擊！針對部分大宗商品價格持續上漲，要求排查異常交易、惡意炒作行為。會議指出，要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，並針對市場變化，突出重點綜合施策，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲。

該會議又指，部署做好大宗商品保供穩價工作，保持經濟平穩運行。今年以來，受主要是國際傳導等多重因素影響，一些大宗商品的品種價格連創新高。

為防止向居民消費價格傳導，要多措並舉加強供需雙向調節，包括落實提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產品出口退稅等政策，促進增加國內市場供應；著力調結構，抑制高耗能項目；發揮中國煤炭資源豐富優勢，督促重點煤炭企業在確保安全前提下增產增供，增加風電、水電、核電等出力，做好夏季能源保障；堅持擴大對外開放，加強大宗商品進出口和儲備調節，推進通關便利化，更好利用兩個市場、兩種資源，增強保供穩價能力。

同時，要加強市場監管，發揮行業協會作用，強化行業自律；加強期現貨市場聯動監管，適時採取有針對性措施；依法嚴厲查處達成實施壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格特別是囤積居奇等行為並公開曝光。