二手估價向上！廿大屋苑連升兩月　新港城漲3.3%最勁

樓市重拾升軌，銀行估價取態回勇，東網追蹤20個大型屋苑單位，過去一個月估價再次全線報升，而連升兩個月更屬近年罕見。以馬鞍山新港城及東涌海堤灣畔單位走勢最強，估價分別按月升約3.3%及2.6%。不過，期內佔約75%屋苑升幅收窄，其中35%按月升幅不足1%。

據滙豐銀行網上資料，該批屋苑估價持續上升，上述新港城J座高層單位，實用面積約338方呎，最新估價約698萬元，較對上一個月約676萬元，增加22萬元。世紀21奇豐莊瑞生指出，該盤4月份平均實用呎價約17,090元，本月暫錄15宗成交，平均呎價增至約18,066元，其中兩房做價更首達「7球」，單位為G座高層2室，實用面積約363方呎，早前以兩房新高價700萬元售出。

至於上述海堤灣畔2座低層戶，實用面積約846方呎，初步估價亦由4月1,008萬元，按月增加26萬至最新錄約1,034萬元。中原曹嘉華表示，最近二手成交「一間貴過一間」，目前放盤議價空間不多，部分業主更上調叫價，撇除凶宅單位，現時屋苑入場價約780萬元，為連租約放盤。

市區方面，以紅磡黃埔花園走勢最理想，屋苑2期16座低層單位，本月估價約815萬元，按月錄2.1%增長。中原袁顯岸稱，該盤4月份錄49宗成交，平均實用呎價約1,6997元，隨着平價放盤逐漸消耗，目前放盤業主取態較為硬淨，而本月暫錄21宗買賣，平均呎價約17,071元。

至於鰂魚涌南豐新邨估價亦有約2%增幅，屋苑2座高層單位，實用面積約516方呎，估值由上月約919萬元，上調18萬元至最新約937萬元。屋苑本月暫有約7宗成交，該行張略欣指出，包括1座高層G室，實用面積約391方呎，成交價738萬元，呎價約18,875元。

不過，隨着銀行對住宅物業的估值持續樂觀，過去一個月的增幅有所放緩，期內估價按月升幅低於1%的屋苑當中，以將軍澳新都城及茶果嶺麗港城升勢最弱，初步估價均只微升約0.2%。如新都城2期2座低層單位，實用面積約538方呎，僅按月增約2萬元至最新約852萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期樓價走勢持續向上，銀行參考市場成交評估單位估值，故可以預期未來一、兩個月，銀行估價很大機會保持增長。他續稱，下半年樓市可持續暢旺，若能夠恢復通關升勢會更顯著，現階段維持全年樓價上升約10%預測，其中1,000萬元以下物業及超級豪宅，升幅有望跑贏大市。