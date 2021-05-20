永明：通脹疑慮勢令市場調整一成

通脹殺到埋身，永明資產管理首席投資策略師雷志海接受東網專訪時表示，市場對通脹敏感將使今季投資市場帶來短期震盪，預計調整約一成，屬健康回調。隨着環球經濟活動逐漸「正常化」，對經濟周期較敏感的板塊，例如工業、原材料及金融可看高一線。

通脹無疑成為投資者近期最關注的議題，雷氏指，最近物價、原材料、商品價格及運輸成本等明顯上升，加上資源和半導體供應短缺，使通脹壓力明顯加劇。市場普遍預期未來一至兩個月通脹將急速上升，擔心引致主要央行調整貨幣政策，繼而影響資產價格，預計投資市場第二季將維持波動及整固。

至於聯儲局會否提早加息，他認為，除非通脹遠超預期，否則以聯儲局官員目前斬釘截鐵的態度，預計當局將維持2023年加息計劃不變。不過，近期有個別官員對買債規模和時間表有微言，或暗示買債有機會作出調整。

事實上，溫和通脹對股市有正面作用。他解釋，儘管消費者認為物品愈買愈貴，但商家利潤相對增加，對股價及股東有利。反之，對債券投資者並非好事，由於企業收入增加與否均派發固定利息，惟同一時間通脹上升，意味收息跑輸通脹，尤其於低息環境下，不少國家和企業發行長期債券「吸水」，債券期愈長，對通脹的敏感度亦愈高。

展望今季投資環境，他稱，隨着全球經濟活動加快，加上中國、美國及歐洲正推動基礎建設，對資源及商品等需求有增無減，不排除將出現板塊輪動，即資金將從去年炒風熾熱的新能源、科網等板塊，轉向對經濟周期敏感的舊經濟板塊，對歐洲和亞洲等向來以服務及製造業為主的市場有利，而美國主要以科技行業為主導，未必能受惠於經濟反彈。

強積金部署方面，他建議打工仔可視乎剩餘投資時間的多寡，對強積金帳戶內「現有帳戶結餘」及「未來供款」作出不同安排。剩餘的投資時間愈長，意味未來供款的金額將較現有結餘多，可考慮在未來供款較為進取。相反，愈接近投資期終點，則愈需要注意保障現有帳戶結餘。例如，還剩餘7至8年投資時間，可考慮三成債券，七成股票；如還有4至5年時間投資，可維持上述部署，或半股半債。