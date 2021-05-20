東方日報B1：Bitcoin曾插32%穿3萬關　斬倉潮禍延股市

有「新興市場之父」稱號的麥樸思今年3月警告，希望並祈禱虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)價格不會崩潰，若大瀉，全球股市恐面臨大幅調整，尤其科技股，因兩者表現掛鈎，目前可謂一語成讖！隨着中國全面封殺炒賣虛擬貨幣，要求金融及支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務，一聲令下全球虛擬貨幣總市值一度蒸發約7,000億美元(約5.46萬億港元)，比特幣更速失4萬美元及3萬美元關，為逾5個月以來首次，周三(19日)低見29,625美元，瀉逾32%，較4月歷史高位累挫54%，跌勢之急惹來斬倉潮，率先禍及歐美股市和商品市場。

有內地交易平台數據顯示，官方嚴打的信號導致日內有43萬人爆倉，涉資187億元人民幣，由5月12日至今，已有數十萬人被斬倉，超過560億元人民幣資金化灰。

交易平台CryptoCompare數據顯示，周三比特幣高低波幅達1.4萬美元，總市值跌至6,315億美元。其他虛擬貨幣亦難逃一劫，「二哥」以太幣周三瀉43%，低見1,905美元；近期大熱的狗狗幣亦急挫41%，低見0.2102美元。華爾街多位分析師明言，去年掀起虛擬貨幣熱潮以來，當下比特幣陷入最嚴重拋售潮。

由於散戶「人踩人」爭相拋售，致使虛擬貨幣交易所Coinbase及Binance因流量過大一度面臨故障中斷。

其中，摩根大通料比特幣期貨正經歷自去年10月以來最劇烈、最持久的平倉潮，目前清倉未完，流出的資金正買入黃金。資深商品分析師Mike McGlone認為，比特幣重挫或使金價能重上每安士2,000美元。

據美銀披露的最新月度調查報告顯示，有43%受訪基金經理認為，5月最擁擠的交易是「看升比特幣」，較4月的27%顯著上升。如今比特幣暴挫，或令部分大戶要沽出其他資產補倉，沽壓不會很快結束。Oanda高級市場分析師Jeffrey Halley預計，比特幣失守4萬美元的關鍵水平後，在3萬美元才有承接，惟難言見底。

今次虛擬貨幣遭斬倉，禍及股市和商品市場的導火線是中國互聯網金融協會、中國銀行協會，以及中國支付清算協會周二發布聯合公告指出，虛擬貨幣嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。金融機構、支付機構等不得使用虛擬貨幣為產品和服務定價；不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務，或將虛擬貨幣納入保險責任範圍等。同時，內蒙古發改委公告設立虛擬貨幣「挖礦」企業問題信訪舉報平台。

事實上，中國加強監管虛擬貨幣有迹可循，早前人行副行長李波稱，比特幣等虛擬貨幣必須接受嚴格監管，其後便傳出比特幣交易遭受部分中國大型商業銀行「圍堵」，例如禁止銀行戶帳戶用於比特幣交易等。盛寶金融亞太區行政總裁Adam Reynolds對中國打擊虛擬貨幣不感意外，「對於實施強力資本管制權的政府來說，唯一可以容忍的虛擬貨幣就是他們自己的央行數碼貨幣。」

亦有分析認為，中國禁止虛擬貨幣交易是為數碼人民幣鋪路。美國著名大鱷、一直看淡人民幣甚至揚言沽空港元的海曼資本創辦人巴斯警告，數碼人民幣加強了中國出口數碼威權主義的可能性，西方國家正面臨30、40年以來的最大威脅。然而，李波上月稱，數碼人民幣目前主要推進在中國境內的使用，人民幣國際化是「自然而然的過程」，目的並非取代美元或其他國際貨幣，而是讓市場作出選擇。