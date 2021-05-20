拍得住丁蟹！女神封盤威力大　新垣結衣恐拖累東交所倒閉？

「國民老婆」新垣結衣宣布和《月薪嬌妻》合作搭檔星野源結婚，婚訊震撼亞洲。日本網民向來流傳有「女神結婚衝擊股市」的搞笑說法，去多名人氣女藝人結婚，都會重挫日股的都市傳說，更有網民猜測，今次新垣結衣結婚不僅將衝擊日股，還可能讓東交所倒閉！

據網民匯整數據，憑劇集《小梅醫生》走紅的女星崛北真希，2015年宣布閃嫁男星山本耕史後，翌日日股下跌895點。北川景子於2016年與老公DAIGO結婚時，日股亦跌了479點。而當紅女星石原聰美去年10月公布與圈外男友結婚後，東京證券交易所系統因故障而全日暫停交易，十分震撼，亦是日股自1999年轉為全面電子化交易以來，首次全日「冧檔」。

由於新垣結衣的知名度和魅力在日本也算頂尖，甚至紅到其他亞洲國家都有粉絲，因此有網友大膽預測，新垣結衣結婚恐讓東交所直接倒閉。

事實上，藝人結婚未必會對投資者信心帶來影響，而股市走勢亦經常有很多巧合，尤其是受觸目的事件往往被人放大關注，很容易令人有所聯想。香港股市也流傳知名的「丁蟹效應」，每當有鄭少秋主演的電影劇集播放，港股都剛好受到重挫，還有外資為此出報告，堪稱奇絕。

那麼今次日股真的受到「女神結婚衝擊股市」的說法影響？日經指數在周三(19日)收跌362點，報28,044點。由於結衣婚訊是於收市後才公布，網民笑言恐防周四股市會再下挫。