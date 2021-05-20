德國電訊傳考慮收購軟銀所持T-Mobile股權

外媒引述知情人士稱，德國電訊正在討論可能出價收購軟銀集團所持T-Mobile US的8.5%股權，以獲得對其美國子公司的更大控制權，目前潛在交易的條款尚未確定，也沒有就提出要約做出任何確實的決定。

據報道，德國電訊行政總裁Tim Hoettges可能在本周公布擴大美國業務的計劃。德國電訊和軟銀的代表均拒絕置評。

Hoettges有一個獨特的機會，可以低於市場價增持T-Mobile US。軟銀在2020年向機構投資者出售T-Mobile US股票，融資148億美元。根據交易條款，德國電訊有權基於當時T-Mobile US的股價，購買軟銀所持剩餘部分股份。自那以來，該股上漲超過30%，目前約為135美元。德國電訊這個選擇權將在2024年6月到期。

T-Mobile US去年通過265億美元的交易與Sprint合併，控股Sprint的軟銀成為T-Mobile US的共同股東。截至本周初，軟銀在合併後公司8.5%的股權價值約143億美元。德國電信目前擁有T-Mobile US 43%的股權。

軟銀過去兩年一直在減持資產、籌集資金，用於股票回購和降低債務。