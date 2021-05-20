美股收復大部分跌勢　道指收挫164點

美國股市周三(19日)受壓，但尾市跌幅有所收窄。道指最多曾跌586點，收市跌幅收窄至164點或0.48%，報33,896點；標指收報4,115點，跌12點或0.29%；納指最多曾跌231點，至尾市一度轉升，全日收報13,299點，跌3點或0.03%。

隨着中國全面封殺炒賣虛擬貨幣，周三(19日)全球虛擬貨幣總市值一度蒸發約7,000億美元(約5.46萬億港元)。比特幣逾3個月以來，首次失守4萬美元及3萬美元關，周三低見29,625美元，其後收復4萬關口，報40,043美元，過去24小時跌7%。

另外，美國折扣零售商Target截至5月1日止首季同店銷售按年升22.9%，較去年同期的升幅高一倍，期內經調整後每股盈利3.69美元，勝預期。Target股價全日升6.14%，收報219.01美元。

家居裝修用品零售商Lowe's首季每股盈利3.21美元，同店銷售增24.4%，均優於預期，惟股價全日挫1.01%。

除各種商品漲價外，工資亦趨升。美國銀行計劃於2025年前將美國員工最低時薪上調至25美元，反映業界人手不足。美銀股價收市微跌0.47%。

美銀基金經理調查亦顯示，通脹被視為首要尾部風險，而不是新冠疫情，並有43%受訪者認為虛擬貨幣比特幣是最擠擁交易。與此同時，基金經理押注經濟復甦，對商品、銀行、原材料、工業、英國和新興市場資產的配置，相對過去10年處於高水平；對於聯儲局恢復加息的時間預測，由2023年1月提前至2022年11月。