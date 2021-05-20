陳蓓敏：越秀地產現價估值吸引

尚有一個半月，上半年又將過去。在這大半年期間，各地股市表現不俗，縱使有大事件發生，催化金融市場動盪，各地重要股市皆有其節奏，回調幅度合理。台股高台下跌，殺聲震天，數日後又急速反彈，周二重上萬六關口。日股表現相同，日經指數重返28,400水平。近日吸引市場眼球的是以巴衝突進展。

以往一直扮演國際警察的美國，在這次事件中，只是口號式的喊話，相反剛好作為聯合國安理會輪值主席國之中國，積極推動兩次緊急磋商，希望尋求方案為緊張局勢降溫，而且中方更強烈指出，美國立場站在國際正義對家。經過去年疫情惡襲，各國經濟已叫苦連天，只有美國仍可藉助任何消息，企圖無止境印鈔，輸出經濟危機予他國。七國首腦峰會將在六月中舉行，不知強國又有什麼如意算盤要打。假期前恒指重上28,500關口，能否突破29,000關口，上半年不敢奢望，下半年機會較佳。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)