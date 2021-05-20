彭偉新：港股關鍵是50天線阻力位

港股自今年2月由高位31,183點回落並失守50天線後，走勢仍然維持一浪低於一浪，即使上周恒指在跌至27,715點水平，並未有失守3月25日低位27,505點，但仍未能成功扭轉之前的持續偏弱走勢。尤其是恒指在近日回落下，已令到恒指的20天線及50天線均向下發展，恒指更曾同時失守20天線及50天線的支持。不過，恒指在過去三個交易日連續反彈下，升返10天線外，更成功收復了20天線的阻力，令上周整個偏弱的走勢稍穩，特別是恒指的RSI已先行重返50以上，反映短期港股的走勢有望回穩，特別是近日恒指的低位未有再失守之前低位，有助推動恒指的反彈。

不過，恒指暫時仍然未能重返50天線的阻力之上，反彈的阻力仍然非常貼近，若果恒指仍然未能升破50天線的阻力，不排除恒指會再度試之前的低位，尤其是恒指若果未能成功企穩在保歷加通道中軸之上，當指數再作出回調時，便會再度下試正在擴闊中的通道底部，到時恒指仍然會有繼續回調的機會。

股價於去年10月上市時，由上市日最高位7元水平回調至去年12月低位見5.08港元後，才開始作出反彈，更一度升上2月高位9.87元後，才開始出現見頂走勢，股價於3月回調至6.87港元後曾作反彈，但只能升抵8.74元後再度回落，更於上周五返回6.91元後反彈。周二股價以大陽燭回升至20天線水平，以走勢計算，在RSI已重返50以上水平後，整體走勢有望轉強，若果以之前回調的幅度，按黃金比率61.8%作出反彈，預期股價可以再上試8.7元水平。投資者可以在7.6元水平買入，上望8.70元，若失守之前支持位6.87元水平，則要先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)