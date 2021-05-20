陳錦興：招商銀行反覆回升　阻力位喺...

招商銀行3月底止首季業績，淨收入848億元人民幣，按年升11.1%。純利320億元，按年升15.2%，每股盈利1.27元。期內集團實現淨利息收入495.24億元，按年增長8.23%；非利息淨收入353.2億元，按年增長15.36%，當中手續費及佣金收入272.02億元，按年增長23.3%。整體上，季續符合預期，亦顯示招行財富管理業務表現突出。

早前，廣東金融監管機構聯合發布通知，就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則(徵求意見稿)》公開徵求意見，去年6月「跨境理財通」試點工作正式開啟，市場預期最快兩個月內實施。大灣區是內地最城市化的經濟灣區，理財需求十分強勁。招行在內地已建立強大的財富管理業務網，無論在品牌、平台及技術層面，都有優勢，跨境理財通料將是新的業務催化劑。

招行手續費收入增長佳，資產質素改善，零售銀行動力強，無論盈利增長，營運狀況、科技應用，資金回報等指標都優於同業，因此估值上長期出現溢價，現價市賬率約2倍，估值合理，建議65元吸納，向上阻力位為75元，止蝕可定於58元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)