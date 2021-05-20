陳錦興：招商銀行反覆回升 阻力位喺...
2021年05月20日 07:30
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（Getty Images圖片）
恒生指數仍在27,500至28,300之間震盪，炒股不炒市，科技股有反彈，是良好訊號，惟能否持續成疑。招商銀行(03968)近期反覆回升，再次迫近今年高位，有明顯逆市的表現。若跨境理財通很快開通，招行會是主要受惠的內銀股之一，加上其首季盈利增長仍優於行業，料股價仍反覆向好。
招商銀行3月底止首季業績，淨收入848億元人民幣，按年升11.1%。純利320億元，按年升15.2%，每股盈利1.27元。期內集團實現淨利息收入495.24億元，按年增長8.23%；非利息淨收入353.2億元，按年增長15.36%，當中手續費及佣金收入272.02億元，按年增長23.3%。整體上，季續符合預期，亦顯示招行財富管理業務表現突出。
早前，廣東金融監管機構聯合發布通知，就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則(徵求意見稿)》公開徵求意見，去年6月「跨境理財通」試點工作正式開啟，市場預期最快兩個月內實施。大灣區是內地最城市化的經濟灣區，理財需求十分強勁。招行在內地已建立強大的財富管理業務網，無論在品牌、平台及技術層面，都有優勢，跨境理財通料將是新的業務催化劑。
招行手續費收入增長佳，資產質素改善，零售銀行動力強，無論盈利增長，營運狀況、科技應用，資金回報等指標都優於同業，因此估值上長期出現溢價，現價市賬率約2倍，估值合理，建議65元吸納，向上阻力位為75元，止蝕可定於58元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)