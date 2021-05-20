陳樂怡：石油股短期仍可收集
2021年05月20日 07:45
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（Getty Images圖片）
亞洲股市周二反彈，港股也延續近期的升勢。其中，資金流入商品和房地產股。恒指周二收高400點至28,594點。另一方面，恒生科技指數升118點，至7,818點。大市成交進一步縮減至1,305億港元。個股方面，李寧(02331)遭主要股東非凡中國(08032)折讓6.5%配股，股價周二收盤下跌3.2%。此外，中移動(00941)擬在A股上市，股價升2.7％。
資金仍繼續流向再通脹的投資題材，其中，商品價格持續上升，油價升至近2年的高位。此外，加密貨幣轉弱，亦推動部分資金回流黃金，金價升至每安士1,860美元水平。本地上市的國內油股周二亦上升，三大石油股分別上升3.2%至4.8%。事實上，相對其他商品股，國內石油股走勢明顯落後，而大型石油公司例如中海油(00883)的估值，更大幅低於國際同業。由於目前估值仍吸引，石油股短期仍可收集。
資金流向一些二、三線藍籌股。其中，內房股股價周二表現突出，最近公布的國內經濟數據顯示，4月份固定資產投資符合預期，但消費金額較2019年只升8.8%，或平均年增長率4.3%，較預期遜色。投資者憧憬中央將不會過於收緊內房的調控，以維持經濟增長，刺激內房股股價周二回升。然而，高房價正是阻礙消費增長的主要原因之一，預計房住不炒政策不會改變。因此，內房政策風險短期難完全消除，投資者只宜低吸較優質的華潤置地(01109)、中海外(00688)和融創(01918)。
受惠於近日港股通資金淨流入回升，加上A股回穩，港股近日由低位回升，恒生指數重返至20天移動平均線(28,570點)上。然而，周二大市成交金額減少至1,305億元，反映環球股市近日波幅增加。恒指升至現有的水平，投資者高追意欲不大。投資者短期焦點將集中於周四公布的騰訊(00700)業績。
中移動得益於5G服務開始普及，推動移動ARPU上升，集團移動業務收入恢復增長。此外，在數據中心和雲服務等新增值服務推動之下，中移動2021年第一季度固定網絡收入按年增長24%。預計中移動將在2021年全年實現中個位數的收入增長和低個位數的利潤增長。中移動估值預期市盈率8倍，股息率7%，估值具有吸引力。擬議中的A股上市計劃，將成為另一個推動力，建議收集。向上阻力位為56港元，向下止蝕價46港元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)