陳樂怡：石油股短期仍可收集

中移動得益於5G服務開始普及，推動移動ARPU上升，集團移動業務收入恢復增長。此外，在數據中心和雲服務等新增值服務推動之下，中移動2021年第一季度固定網絡收入按年增長24%。預計中移動將在2021年全年實現中個位數的收入增長和低個位數的利潤增長。中移動估值預期市盈率8倍，股息率7%，估值具有吸引力。擬議中的A股上市計劃，將成為另一個推動力，建議收集。向上阻力位為56港元，向下止蝕價46港元。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)