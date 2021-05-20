工銀國際：中資企債仍有「執雞」機會

美國經濟數據表現分化，製造業數據穩定增長，勞動力市場數據則較疲弱。在這背景下，長期美國國債收益率有所回落。美國財長耶倫表示或需要加息避免經濟過熱，引發了市場波動，隨後澄清言論並沒有干預加息的意圖，但我們認為其言論或有意管理市場預期。中資美元債一級市場新發行持續冷淡；二級市場方面，中資投資級及高收益美元債指數均上升。

在岸市場方面，資金面持續寬鬆的局面料難持續。中國前周有600億元逆回購資金到期，人行續作300億元，淨回籠資金300億元。不過，五一長假後銀行間資金充裕，隔夜和7天銀行間質押式回購加權利率分別大幅下跌56個和40個基點至1.76%和1.97%，14天資金利率則小幅回落1個基點至2.35%。在充裕的銀行間流動性支持下，短期國債收益率繼續大幅度回落，1年期國債收益率下跌近6個基點至2.32%，長期國債收益率則變化不大，其中10年期國債收益率基本持平在3.17%。

在過去一段時間，經濟加速修復，大宗商品價格大幅上漲，與利率債收益率回落同步出現，我們認為這主要受益於近期資金面意外寬鬆的推動，以及利率債早前已經基本提前完成對經濟復甦的定價。當前政策以穩為主，包括通過市場操作穩定和引導市場預期。近期人行貨幣政策操作以小幅淨回籠為主，顯示人行不希望在經濟加速復甦之際，流動性過於寬鬆，這也會逐步影響到金融機構的資金融出意願，5月份又是利率債發行的高峰期，銀行間資金面持續寬鬆的局面料難持續。

離岸市場方面，關注波動帶來的機會美國經濟數據表現分化，儘管供應鏈仍是生產商面臨的主要問題，但在需求旺盛下，美國製造業活動繼續穩步增長，4月份美國ISM製造業採購經理指數(PMI)為60.7，自去年4月收縮以來連續11個月的增長。另一方面，4月份美國勞動力市場數據疲弱，新增非農就業人數從3月的77萬大幅下跌至4月的26.6萬，遠低於市場預期的100萬，失業率也意外地從6%上升至6.1%，令投資者對經濟復甦前景感到擔憂。在這背景下，長期美國國債收益率有所回落。

前段時間，山東政府相關實體債券大幅回調，自我們4月中推薦以來，山東高速一筆永續債利差已經收窄超過60個基點。近期，兩大化工類央企正式合併為中國中化控股，當前中國化工債券仍較中國中化債券有一定溢價。