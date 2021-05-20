道指跌164點　比特幣挫至3.7萬美元

●美匯指數升至90.19；港匯報7.7651；離岸人民幣(CNH)見6.4398；美元兌日圓處109.27；歐元反覆企1.2173；英鎊回落至1.4110。金價跌至1,866美元。布油弱見66.66美元，紐油處63.34美元。比特幣挫至3.72萬美元水平。道指期貨跌約百點。

●聯儲局公布上次議息的會議紀錄，指部分聯儲局官員預計，該局即將在未來幾次會議上開始討論縮減寬鬆貨幣政策措施(QE)，而會議紀錄提到官員們討論了近期資產價格上漲。

●港股ADR指數收報28,500點，跌92點或0.33%。

●即月恒生指數夜期收報28,418點，跌36點，低水176點，成交11,468張。

●紐約6月期油收報每桶63.36美元，跌2.13美元或3.25%；布蘭特7月期油收報每桶66.66美元，跌2.05美元或2.98%。

●紐約6月期金收報每安士1,881.5美元，升0.7%，連續5日上漲。

●外媒引述知情人士稱，德國電訊正在討論可能出價收購軟銀集團所持T-Mobile US的8.5%股權，以獲得對其美國子公司的更大控制權，目前潛在交易的條款尚未確定，也沒有就提出要約做出任何確實的決定。

●有科技股女股神之稱的基金ARK創辦人Cathie Wood最新被問到對比特幣看法時表示，仍認為比特幣價格會達到50萬美元。她指，比特幣目前正遭到投資者拋售，難言何時見底，相信現階段比特幣走勢非常情緒化，但仍認為現在是買入機會。

●外媒引述公司內部文件指出，由於半導體持續短缺，福特汽車(Ford Motor)旗下北美8個工廠將暫停生產至6月份，預期公司第2季產量將大削5成。