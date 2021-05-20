疫情持續　通脹重臨　呢兩個板塊都冇有怕…

全球新冠肺炎疫情持續，且再通脹趨勢愈來愈明確，致使近月股市波動。惟港股中，有兩個板塊可以逆風保持相對強勢，就係貴金屬股及航運股。

近日國際金價重上3個月高位，油價升至逾兩年新高，銅價回勇衝高，鋅價創三年高…。貴金屬商品期貨價格升勢凌厲，一方面是美國和中國等經濟體需求回升帶動，另一方面因航運未復正常，物流延誤效應影響供應，製造緊張，如火上添油。

由於美國的通脹回升情況料於未來兩個月持續，相信貴金屬商品期貨短期保持易升難跌格局，相關股份可繼續反覆衝高，定下止蝕位，每次回吐都可留意短炒機會。

東網產經專欄作者 帥哥