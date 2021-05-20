疫情持續 通脹重臨 呢兩個板塊都冇有怕…
2021年05月20日 08:00
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全球新冠肺炎疫情持續，且再通脹趨勢愈來愈明確，致使近月股市波動。惟港股中，有兩個板塊可以逆風保持相對強勢，就係貴金屬股及航運股。
近日國際金價重上3個月高位，油價升至逾兩年新高，銅價回勇衝高，鋅價創三年高…。貴金屬商品期貨價格升勢凌厲，一方面是美國和中國等經濟體需求回升帶動，另一方面因航運未復正常，物流延誤效應影響供應，製造緊張，如火上添油。
由於美國的通脹回升情況料於未來兩個月持續，相信貴金屬商品期貨短期保持易升難跌格局，相關股份可繼續反覆衝高，定下止蝕位，每次回吐都可留意短炒機會。
另一個相對強勢的板塊係航運股，由於不少貨櫃運往美國後，停留在港口未及回航，故令今年以來運費持續攀升，乾散貨運費指數創下逾十年新高，真的令人吃不消！為了解決問題，不少廠商索性在中國訂新貨櫃應付航運需求，故就連貨櫃製造商都成為得益者。類似中遠海運港口(01199)、中遠海控(01919)、金輝集團(00137)、中遠海能(01138)、太平洋航運(02343)，今年以來累計升幅介乎兩成至九成，當中中遠海運港口回吐若守50日線(6.38元)，不妨留意上車機會，止蝕位5.8元，中線目標價反覆上試8元關。
東網產經專欄作者 帥哥