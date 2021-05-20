卓悅澄清本地零售及電商業務將雙線發展

公司指出，為滿足消費者不斷變更的需求，以及購物體驗，集團於去年8月開設新零售體驗店「 Bonjour Life O2O」，利用大數據等新技術，實現線上線下商業融合。新零售店革新了傳統的營銷模式，集團利用社交渠道進行銷售，提高銷售便利性和營運效率，而數碼化升級將能夠長遠提高銷售額，為業務發展帶來新景象。

同時，集團今年構建「香港貓HKMALL」購物平台，來助力香港品牌及企業推廣業務至中國內地、東南亞以致歐美及全球多個國家，「香港貓HKMALL」的產品銷往34個國家，共44個渠道平台，觸達逾30億人口，為香港經濟及集團業務發展增添新動力。