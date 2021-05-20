卓悅澄清本地零售及電商業務將雙線發展
2021年05月20日 08:06
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卓悅控股(00653)公布，因近日有媒體報道指集團將資源全集中於發展中國電商業務而放棄香港市場，董事會澄清，集團本地零售及電商業務將雙線發展，並積極打造本地新零售店，除化粧品外，會全面引入更多生活百貨、健康產品及小家電等，以豐富集團多元產品組合，為客戶帶來「Beauty,Health,Beautiful Life」的美好體驗；而電商業務更拓展至中國內地、東南亞以及歐美等市場。
公司指出，為滿足消費者不斷變更的需求，以及購物體驗，集團於去年8月開設新零售體驗店「 Bonjour Life O2O」，利用大數據等新技術，實現線上線下商業融合。新零售店革新了傳統的營銷模式，集團利用社交渠道進行銷售，提高銷售便利性和營運效率，而數碼化升級將能夠長遠提高銷售額，為業務發展帶來新景象。
同時，集團今年構建「香港貓HKMALL」購物平台，來助力香港品牌及企業推廣業務至中國內地、東南亞以致歐美及全球多個國家，「香港貓HKMALL」的產品銷往34個國家，共44個渠道平台，觸達逾30億人口，為香港經濟及集團業務發展增添新動力。