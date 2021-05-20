惠理基金：美元弱通脹升　金價穩步上揚

受惠於美國整體經濟強勁，再加上求過於供，最近工業用的基本金屬和貴金屬表現氣勢如虹。當中銅價向上突破並再創歷史高位，工業用的鈀金早前亦再創歷史高位。其他基本金屬走勢更銳不可當，其中鋰價在年內升幅更超過90%，銠價升幅接近70%，錫價升幅亦有45.75%。基本金屬在求過於供下持續出現急升，某程度上對金價格有正面作用，原因是工業用貴金屬及基本金屬持續急升，最終令通脹升溫，從而對有抗通脹功能的黃金帶來正面支持。

除基本金屬外，能源板塊的價格亦同樣出現了不同程度的升幅。不同的能源期貨年內升幅分別錄得16至63%不等。而農作物期貨價格亦一樣，其中大豆期貨年內上升了超過23%，玉米期貨升幅更高達54%。若上述的商品價格以過去12個月計算，升幅更為驚人。反映整體商品價格及通脹的CRB商品指數，年內升幅接近22.8%，過去12個月計算，累積升幅高達73%。所以，通脹已有來勢洶洶的迹象，故對未來可抗通脹的黃金起着一定支撐作用。

除了出現通縮之外，不管美國未來出現的是通脹又或是通貨再膨脹，甚至是滯脹，這些都對金價有利。在美元方面，聯儲局主席鮑威爾及大多數委員均表示短期不會退市，引致美元再現弱勢，而美國10年期債息亦見回吐，在美元和債息皆跌的情況下，帶動金價升勢持續。

有外媒早前報道，指內地已經增加黃金的進口配額。根據香港政府於4月27日公布的最新數據顯示，3月自香港淨流入內地的黃金數量按月大增2.95倍，相關數據為2019年10月以來的新高。數據亦顯示香港出口到內地的黃金總量高達21,766公斤，按月急增接近3倍。反映內地對實金需求量非常龐大，同時更反映內地投資者趁金價出現調整後吸納意欲十分強。

隨着內地繼續發放黃金進口配額，估計未來內地的黃金進口量有增無減。儘管第一季美匯和美債息持續上升，令金價有所調整，但正因如此，金價回調提供了內地以至全球投資者入市低吸的好機會。故亦解釋了，為何早前美元及美債息持續升溫下，金價仍然可以靠穩。在避險層面來說，未來金市的焦點仍要觀察印度疫情會否向外蔓延，令新興市場避險情緒升溫，並對金價有何影響。

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