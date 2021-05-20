彭偉新：港股擺脫弱勢言之尚早

港股自今年2月由高位31,183點回落並失守50天線後，走勢仍然維持一浪低於一浪的走勢。即使上周恒指低見27,715點，並未有失守3月25日的低位27,505點，但仍未能成功扭轉之前的持續偏弱走勢，尤其是20天線及50天線均向下發展，恒指更曾同時失守20天線及50天線。不過，恒指在過去3個交易日連續反彈下，已重返10天線外，更成功突破了20天線阻力，令到上周整個偏弱的走勢稍為回穩，特別是恒指的相對強弱指數(RSI)已先行重返50以上，反映短期港股的走勢有望回穩，特別是近日恒指的低位未有再失守之前低位，有助推動恒指的反彈。

不過，恒指暫時仍然未能重返50天線之上，若果未能升破這重阻力，不排除會再度下試之前的低位。尤其是若未能成功企穩在保歷加通道中軸之上，當指數再作出回調時，便會下試正在擴闊中的通道底部，到時大市或會繼續回調。

股價於去年10月上市時，由上市日最高位7元水平回調至去年12月低位5.08元後，才開始作出反彈，更一度升上2月高位9.87元，及後才開始出現見頂走勢。股價於3月回調至6.87元後曾作反彈，但升抵8.74元後再度回落，於上周五返回6.91元後做好。本周二以大陽燭回升至20天線水平。

以走勢計算，在RSI已重返50以上水平後，整體走勢有望轉強，若果以之前回調的幅度，按黃金比率61.8%作出反彈，預期股價可以再上試8.7元水平。投資者可以在7.6元水平買入，上望8.7元，若失守之前支持位6.87元水平，則要先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)