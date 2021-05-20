廣州2025年GDP將達3.5萬億人幣

內地廣東省廣州市周三(19日)發布「十四五」規劃綱要，當中提出至2025年地區生產總值(GDP)將達到3.5萬億元人民幣(下同)。

內媒報道，這份廣州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要明確兩階段目標：2025年實現老城市新活力，取得決定性重大成就；2035年，率先基本實現社會主義現代化。

為此，「綱要」提出「十四五」時期（2021年至2025年）「8個新」的具體目標：經濟發展邁上新台階，年均增長6%左右，到2025年地區生產總值達3.5萬億元；研發經費支出佔生產總值比重達3.4%左右，戰略性新興產業增加值突破1.2萬人億元；全球資源要素配置中心功能增強，建成國際消費中心城市和國際交往中心。

同時，城市文明實現新提升，成為中國內地對外文化交流門戶；生態環境得到新改善，空氣質量優良天數比率達88%，森林覆蓋率提高到41.65%；居民收入增長和經濟增長基本同步，到2025年，人均預期壽命達83歲；鄉村振興實現新跨越，城鄉發展差距和居民生活水平差距明顯縮小；城市治理達到新水平，智慧城市建設成效顯著，成為超大城市現代化治理新範例。

該「綱要」圍繞經濟發展、創新驅動、樞紐功能、綠色轉型、民生福祉、安全保障等6個方面設置了24項主要指標，其中預期性指標16項、約束性指標8項。

報告又指出，廣州將在5年內提升國際性綜合交通樞紐功能，包括建成廣州白雲國際機場3期擴建工程，屆時該機場將擁有3座航站樓、5條跑道，2025年旅客吞吐量達1億人次；另將高鐵、城際和地鐵引入機場，打造空鐵一體化白雲綜合樞紐，實現機場30分鐘直達中心城區、1小時通達珠三角城市、3小時聯通泛珠三角城市。

還有，該市實施廣州鐵路樞紐能級提升工程，建設廣州站至廣州南站聯絡線，將高鐵引入中心城區；形成10條出省高鐵通道格局，實現1小時直連大灣區、2小時互通省內、3小時互達泛珠三角、5小時聯通長三角和成渝地區雙城經濟圈。