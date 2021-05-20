面對大宗商品漲價潮　內地未擬收緊貨幣政策

國際大宗商品出現漲價潮，引發全球通脹的憂慮。中國國務院已經連續兩周對此公開評論應對通脹的多項舉措，惟貨幣政策收緊並未在列。

近次國務院常務會議要求高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，保障供應，遏制其價格不合理上升，努力防止向居民消費價格傳導。在碳中和時間表既定的背景下，會議仍提出煤炭「增產增供」，顯示出短期管控上游通脹的決心和緊迫感。

上周國務院會議同樣提及物價，指加強貨幣政策與其他政策配合，本周會議則給出更明確信號，就是保持貨幣政策的穩定性和人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。換言之，貨幣政策持穩不動、保持中性，不因通脹膨而收緊。畢竟對於供給端引起的通脹，貨幣政策效果相對有限，債市不用擔心通脹引來貨幣政策收緊的壓力。

外電指出，中國人民銀行今年以來MLF和TMLF操作均大體對沖到期，且公開市場逆回購操作從3月初以來一直保持每天100億的操作，維護流動性合理充裕。目前，市場的預期逐漸走向一致，即貨幣政策基調依然以保增長為主，短期不會通過緊縮抑制總需求。針對大宗商品不合理漲價，當局更多將通過行政限價和確保供給來控制價格。