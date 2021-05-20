沈慶洪：美股或拖累港股　恒指28100支持成關鍵

恒生指數周四(20日)早段跌逾200點，最低見28,293點。獨立股評人沈慶洪表示，港股近期走勢較受A股影響，當滬綜指早前企穩在3,500點之上，恒指亦可重返29,300點水平，所以目前滬綜指在3,500點關爭持，可為港股帶來支持。

然而，投資者短線要提防美股調整，特別是納指企不穩14,000點後回落，若然及後進一步失守13,000點的上升通道底部，後市或進入更深調整，屆時連帶中資科技股和港股也會受拖累。

因此，他料恒指短線會在28,200至28,700點之間上落，中線宜留意28,100點的關鍵支持。這是恒指由去年9月升至今年高位，調整0.382黃金比率的位置，若繼續守穩28,100點以上屬利好，意味港股中期升浪尚未完結。