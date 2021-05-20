華為賣車「開門紅」　明年目標挑戰30萬輛

華為轉型賣車短短一個月，銷售的第1款汽車--賽力斯華為智選SF5(簡稱「SF5」)的預定量已超過6,500輛，是去年賽力斯銷量的六倍；另SF5的單月銷量已超過蔚來、理想和小鵬三家造車新勢力的銷量。

外媒報道，賽力斯是重慶一家小型的新能源汽車公司，SF5是1款搭載華為系統的電動車。華為計劃7月底前在200家體驗店賣車，年底拓展到1,000家以上。該公司消費者業務兼智慧汽車解決方案業務CEO余承東已在公司內部定下了明年銷售30萬輛的目標。有指後續將與華為合作賣車的車企，還包括比亞迪、北汽、賓士和長安等。

● 初階段賣車利潤微薄

在銷售抽成方面，華為與車企的抽成為銷售額的10%左右，其中，經銷商能拿到8%，華為自己只留下2%，實際上就是賣一輛24.68萬元人民幣的車，華為只拿到5,000元人民幣，而經銷商分到1.9萬元人民幣。

華為4月20日在上海南京東路旗艦店宣布賣車計劃，余承東當時解釋，美國四輪制裁後，華為手機這種高頻、剛需、海量的產品業務遇到巨大的困難，智慧電動汽車銷量雖然沒有手機那麼大，但是單價高，能夠彌補手機的銷量損失。之後，華為開始改造華為經銷商體系的高階體驗店，目前已在上海、北京、深圳、杭州、成都5個城市開放看車和試駕。

● 手機門店「無貨可賣」 積極轉型

由於晶片等核心零部件的供應問題，華為手機銷售面臨手機和平板電腦無貨可賣的難題，消息指為了保住核心門市，華為正在與經銷商合作，將面積較大的體驗店，改造為全新的MSC(Multiple Sales Center 綜合銷售中心)店。數據顯示，截至去年底，華為消費者業務在全球建立了12家旗艦店、5,000多家體驗店，接待用戶數超過8,000萬人，龐大的實體店銷售通路是華為的競爭優勢，也是特殊時期需要力保的資源。

今年2月，該公司開始推進MSC店的計劃，4月20日宣布賣車不久後，就召開經銷商大會，目的是希望給經銷商信心，希望他們不要拋棄華為。目前區縣的商家已經完全拿不到華為手機了，如果一直拿不到貨，下半年會大規模關店，或者轉成其他品牌的店，或者轉型成為電子煙店，問題終究會暴露出來。

據講，在一二線城市核心商圈，200平方米尺以上的手機門市，每月租金加員工工資等總營運成本至少在40萬元人民幣以上，每輛車賺1.9萬元人民幣，即每月至少要賣20輛才能達收支平衡。可賣車不是賣白菜，每個月賣20輛不太現實，前期投入(門市改造和陳列車)要80多萬元人民幣，故亦不無風險。