繼龍蝦紅酒東星斑後　中澳貿易戰又有新目標…

中國與澳洲近年關係緊張，接連限制澳洲煤礦、大麥、木材等商品進口，就連民眾食品如澳洲牛肉、萄萄酒、龍蝦、東星斑、甚至乾草進口中國都遇到困難，弄得澳洲漁農業叫苦連天！近日中澳貿易戰似乎又有新目標，澳洲貿易部長Dan Tehan表示，近期運往中國的葡萄，約有20%在清關時遭到延誤，對此澳洲正在進行調查。

中國是澳洲葡萄最大的市場，運往中國銷售的葡萄佔總出口額40%以上。外媒引述澳洲農民表示，新鮮葡萄運往中國，通常在一至兩天內就能順利清關，但如今卻延遲至20天。

澳洲鮮食葡萄協會(Australian Table Grape Association)表示，大約在6周前開始出現清關延宕的問題，預計可能造成農民和出口商每貨櫃增加4萬澳元的額外成本。該會行政總裁Jeff Scott指出，延遲的問題導致葡萄農和出口商面臨巨大損失，整個產業都十分擔心。他又提到，延遲入關的葡萄沒有維持控溫，將導致水果品質下降，進一步降低銷售價值。

澳洲每年出口到中國的葡萄總額高達3,000億澳元，被問及澳洲葡萄是否是貿易爭端又一個目標時，澳洲當局表示目前不打算妄下結論，正持續評估事件，希望能查明原因並解決問題。